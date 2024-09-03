Сушинский о фаворитах сезона: «Не сказал бы, что СКА на голову сильнее других. На победу претендуют 5-7 клубов – Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, ЦСКА, «Динамо»

Максим Сушинский поделился мнением о фаворитах сезона в КХЛ.

Регулярный чемпионат стартует сегодня матчем между «Металлургом » и «Локомотивом ».

«В предстоящем сезоне нет явного фаворита. Также на победу претендуют 5-7 клубов. Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, СКА, ЦСКА, «Динамо ».

Я бы не сказал, что СКА на голову сильнее конкурентов. У других команд тоже приличные составы. Не все так просто будет», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский .