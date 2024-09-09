Щитов про критику результативности в КХЛ: «Не во всех матчах забивается по 2-3 шайбы. Хоккей динамичный и интересный, видим хорошие скорости»
Ранее Александр Кожевников заявил, что «в советское время, если бы за матч забивалось по две-три шайбы, хоккей отменили бы как вид спорта».
«Не во всех матчах забивается по две-три шайбы. Есть и результативные встречи на старте сезона, да и вообще хоккей довольно динамичный и интересный.
ЦСКА вчера крупно обыграл «Адмирал». Когда играли «Салават Юлаев» с «Трактором», не было много забитых шайб, но было много моментов, игра была атакующая в обе стороны. СКА с Магнитогорском много забросили. Да и вратари очень прилично добавили по сравнению с предыдущим поколением.
Считаю, что чемпионат начался очень интересно, мы видим хорошие скорости. Конечно, у каждого свое мнение, и Кожевникову видится так, но мне старт чемпионата нравится. Думаю, будет здорово!
И я рад, что не тратится много времени на предсезонную подготовку – месяц на сборы, и через игры команды будут набирать форму. Хороший старт», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»
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