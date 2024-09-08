Щитов о тренерах и прессе: «С приходом Ларионова конференции стали улучшаться. Он и Разин дают интересную информацию, будем следить за Гру»
«Тренер должен быть общительным человеком. Нужно уважительно относиться к средствам массовой информации. Потому что журналист — это тот человек, который создает атмосферу вокруг хоккея и освещает наш вид спорта. От подачи в прессе многое зависит.
Люди после игры ждут пресс-конференции, а кто-то из тренеров отвечает короткими фразами «да» и «нет» и уходит. Хотя я понимаю, что тяжело контролировать свои эмоции и после побед, и после поражений.
Бенуа Гру понимает, что с прессой надо хорошо общаться, у него большой опыт. Здорово, если у него интересные пресс-конференции, и мы сможем узнать что-то новое.
В принципе с приходом Игоря Ларионова пресс-конференции стали меняться в лучшую сторону. Он и Андрей Разин дают интересную информацию. Будем следить и за пресс-конференциями из Челябинска. Вообще «Трактор» — одна из тех команд, за кем будет интересно наблюдать в этом сезоне», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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