Никита Щитов: «У Демидова есть задатки будущей звезды. Кузнецов, думаю, будет много ему подсказывать»
Никита Щитов высоко оценил игру форварда СКА Ивана Демидова.
«Пока что Иван играет очень здорово. Если он продолжит в том же духе и без травм, то все будет хорошо. Кузнецов, думаю, будет много ему подсказывать.
Вообще, в СКА много опытных ребят. Демидов – очень хороший игрок. Он выделяется, здорово обыгрывает и катается. У Демидова есть задатки будущей звезды», – сказал бывший защитник ряда клубов КХЛ.
Напомним, Демидов был выбран на драфте НХЛ 2024 «Монреалем» под 5-м номером.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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