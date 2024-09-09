Щитов о Миске из «Динамо»: «Втянется и покажет хороший уровень, думаю. Сейчас его трудно оценивать. Бывает, что вратарь волнуется»
Никита Щитов считает, что рано оценивать вратаря «Динамо» Хантера Миску
29-летний канадец, в прошлом сезоне выступавший в чемпионате Германии, отразил 18 из 20 бросков в дебютном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем».
«По одной игре регулярного чемпионата уровень вратаря не оценишь. Потом, например, команда выиграла у «Северстали».
Я думаю, Миска втянется и покажет хорошей уровень. Сейчас его трудно оценивать. Бывает такое, что вратарь волнуется. В конце концов, не все пропущенные голы были на его совести», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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