Леонтьев о том, что Загидулин впервые играл с «Металлургом» в гостях: «Если бы в «Нефтехимике» это знали, то шанс, что он сыграл бы – 10%»

Олег Леонтьев высказался об игре Артема Загидулина в матче с «Металлургом».

«Нефтехимик» одержал выездную победу со счетом 2:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Голкипер нижнекамской команды отразил все 29 бросков соперника.

Загидулин в прошлом сезоне перешел в «Нефтехимик » из «Металлурга». Артем является воспитанником магнитогорского хоккея.

– Парни молодцы: сыграли дисциплинированно, с хорошим настроем и желанием. Мы играли против чемпиона и сделали это правильно: мало удалялись, хорошо отрабатывали в своей и чужой зоне. Отлично сыграл вратарь, поздравлю его с сухарем. Общекомандная и хорошая победа.

– Изначально ли вы планировали поставить в основу вратаря Артема Загидулина? Он сегодня впервые в жизни играл на магнитогорском льду против «Металлурга». Наверное, у Артема была сверхмотивация.

– Если бы мы знали об этой информации, то шанс, что он сегодня бы сыграл, – 10 процентов. Он сегодня заранее должен был играть. Они с Филиппом [Долгановым] и Ярославом [Озолиным] сейчас в обойме. У нас были планы, но они могут корректироваться, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев .