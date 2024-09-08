Леонтьев о том, что Загидулин впервые играл с «Металлургом» в гостях: «Если бы в «Нефтехимике» это знали, то шанс, что он сыграл бы – 10%»
«Нефтехимик» одержал выездную победу со счетом 2:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Голкипер нижнекамской команды отразил все 29 бросков соперника.
Загидулин в прошлом сезоне перешел в «Нефтехимик» из «Металлурга». Артем является воспитанником магнитогорского хоккея.
– Парни молодцы: сыграли дисциплинированно, с хорошим настроем и желанием. Мы играли против чемпиона и сделали это правильно: мало удалялись, хорошо отрабатывали в своей и чужой зоне. Отлично сыграл вратарь, поздравлю его с сухарем. Общекомандная и хорошая победа.
– Изначально ли вы планировали поставить в основу вратаря Артема Загидулина? Он сегодня впервые в жизни играл на магнитогорском льду против «Металлурга». Наверное, у Артема была сверхмотивация.
– Если бы мы знали об этой информации, то шанс, что он сегодня бы сыграл, – 10 процентов. Он сегодня заранее должен был играть. Они с Филиппом [Долгановым] и Ярославом [Озолиным] сейчас в обойме. У нас были планы, но они могут корректироваться, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий