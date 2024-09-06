Леонтьев про 2:4 «Нефтехимика»: «Парни сражались, но «Авангард» был сильнее. Соперник усилил штурм на наши ворота во 2-м периоде, где-то растерялись»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4).

«Отлично начали, забили гол, неплохой первый период. При том, что соперник нанес больше бросков и владел шайбой, но грамотно оборонялись.

Второй период нас, конечно, подкосил, два гола быстрых пропустили, потом уже «Авангард» завладел инициативой. Третий гол вообще был ненужным.

Хорошо, что отыграли одну шайбу, сократили отрыв, могли вытащить игру. Парни сражались, но «Авангард » был сильнее. Во втором периоде соперник усилил штурм на наши ворота, растерялись где-то.

Мы, конечно, были готовы к такому, ведь мы играем в гостях», – сказал главный тренер «Нефтехимика ».