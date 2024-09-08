Загидулин сыграл на ноль против бывшей команды – «Металлурга». Вратарь «Нефтехимика» отразил 29 бросков
Артем Загидулин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Металлургом»
«Нефтехимик» обыграл «Металлург» (2:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижнекамской команды Артем Загидулин отразил все 29 бросков соперника, сделав первый шатаут в сезоне.
Вратарь парировал 11 бросков в первом периоде, 10 – во втором, 8 – в третьем.
Напомним, что Загидулин в прошлом сезоне перешел в «Нефтехимик» из «Металлурга». Артем является воспитанником магнитогорского хоккея.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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