Загидулин сыграл на ноль против бывшей команды – «Металлурга». Вратарь «Нефтехимика» отразил 29 бросков

Артем Загидулин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Металлургом»

«Нефтехимик» обыграл «Металлург» (2:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ . Голкипер нижнекамской команды Артем Загидулин отразил все 29 бросков соперника, сделав первый шатаут в сезоне. Вратарь парировал 11 бросков в первом периоде, 10 – во втором, 8 – в третьем. Напомним, что Загидулин в прошлом сезоне перешел в «Нефтехимик » из «Металлурга ». Артем является воспитанником магнитогорского хоккея.