Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»
Главный тренер «Нефтехимика» высказался после матча против «Салавата Юлаева» (3:4 Б) на Мемориале Ромазана. Клуб из Нижнекамска выиграл турнир.
«Мы уже забыли про предсезонный турнир. Здесь мы преследовали свои цели: проверить игроков и новичков, определиться с составом. К сожалению, он у нас неоптимальный, много травмированных.
Хорошо, что много сыграли наши новички и молодежь. Мы увидели их в деле против сильных соперников.
У Богдана Киселевича сотрясение. Думаю, мы потеряли его на две-три недели. Пока точно не скажу. Хоккей – жесткий вид спорта. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет.
Брюквин потрогал кубок? У нас есть ряд суеверий, но не в отношении этого. Мы уже второй раз выигрываем Мемориал Ромазана, ничего критического в прошлый раз не произошло», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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