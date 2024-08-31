Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»

Олег Леонтьев сообщил, что Богдан Киселевич получил сотрясение мозга.

Главный тренер «Нефтехимика» высказался после матча против «Салавата Юлаева» (3:4 Б) на Мемориале Ромазана . Клуб из Нижнекамска выиграл турнир.

«Мы уже забыли про предсезонный турнир. Здесь мы преследовали свои цели: проверить игроков и новичков, определиться с составом. К сожалению, он у нас неоптимальный, много травмированных.

Хорошо, что много сыграли наши новички и молодежь. Мы увидели их в деле против сильных соперников.

У Богдана Киселевича сотрясение. Думаю, мы потеряли его на две-три недели. Пока точно не скажу. Хоккей – жесткий вид спорта. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет.

Брюквин потрогал кубок? У нас есть ряд суеверий, но не в отношении этого. Мы уже второй раз выигрываем Мемориал Ромазана, ничего критического в прошлый раз не произошло», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.