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  • Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»
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Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»

Олег Леонтьев сообщил, что Богдан Киселевич получил сотрясение мозга.

Главный тренер «Нефтехимика» высказался после матча против «Салавата Юлаева» (3:4 Б) на Мемориале Ромазана. Клуб из Нижнекамска выиграл турнир.

«Мы уже забыли про предсезонный турнир. Здесь мы преследовали свои цели: проверить игроков и новичков, определиться с составом. К сожалению, он у нас неоптимальный, много травмированных.

Хорошо, что много сыграли наши новички и молодежь. Мы увидели их в деле против сильных соперников.

У Богдана Киселевича сотрясение. Думаю, мы потеряли его на две-три недели. Пока точно не скажу. Хоккей – жесткий вид спорта. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет.

Брюквин потрогал кубок? У нас есть ряд суеверий, но не в отношении этого. Мы уже второй раз выигрываем Мемориал Ромазана, ничего критического в прошлый раз не произошло», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoНефтехимик
травмы
logoГригорий Панин
logoКХЛ
logoБогдан Киселевич
logoОлег Леонтьев
Мемориал Ромазана
logoВладимир Брюквин
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