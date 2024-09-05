Леонтьев о 2:1: «Игра кость в кость, «Нефтехимик» проявил характер. «Барыс» в этом году будет очень серьезным соперником»
«Сегодня был нервный матч. Это естественно, ведь начало чемпионата, тем более на выезде. Против «Барыса», который серьезно укрепился перед этим сезоном. Поддержка трибун тоже чувствовалась, в Астане всегда играть тяжело. Видно было по накалу матча, что игра пошла кость в кость. Мы много блокировали — больше двадцати бросков, проявили характер.
Матч с «Барысом», когда мы проиграли 0:8, никогда не забудешь. Особенно период, в котором мы шесть пропустили. С того времени «Барыс» серьезно усилился, приехали легионеры, которые сегодня нам доставили немало хлопот. Думаю, «Барыс» в этом году будет очень серьезным соперником.
Делали ли мы акцент на контратаки? Сейчас такой хоккей — все на контратаках, с перехвата шайбы нужно сразу стремиться вперед. Мы всегда стараемся так играть», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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