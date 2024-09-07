Каменский о Мичкове: «Почему бы ему и не завоевать «Колдер»? Если станет лидером и принесет «Филадельфии» пользу, Торторелла будет под него подстраиваться»

Валерий Каменский оценил шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи»

Ранее журналисты издания The Athletic назвали 19-летнего форварда «Филадельфии» главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ .

«Мичков – талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»? Все будет зависеть от него.

Мастерство и желание проявить себя за океаном у парня точно имеются. Плюс, конечно, важно, будут ли ему помогать партнеры.

Шансы стать лидером на льду ему однозначно предоставят. Если Матвей справится с данной задачей и станет приносить пользу, Джон Торторелла будет под него подстраиваться», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.