Каменский о Мичкове: «Почему бы ему и не завоевать «Колдер»? Если станет лидером и принесет «Филадельфии» пользу, Торторелла будет под него подстраиваться»
Валерий Каменский оценил шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи»
Ранее журналисты издания The Athletic назвали 19-летнего форварда «Филадельфии» главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.
«Мичков – талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»? Все будет зависеть от него.
Мастерство и желание проявить себя за океаном у парня точно имеются. Плюс, конечно, важно, будут ли ему помогать партнеры.
Шансы стать лидером на льду ему однозначно предоставят. Если Матвей справится с данной задачей и станет приносить пользу, Джон Торторелла будет под него подстраиваться», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
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