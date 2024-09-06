Бедард – самый перспективный игрок младше 23-х лет по версии The Athletic. Штюцле – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 7-й, Силаев – 11-й, Демидов – 17-й
Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг хоккеистов с точки зрения качества всей их будущей карьеры.
Для попадания в список игроку должно быть 22 года или меньше на 15 сентября 2024 года.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Чикаго»);
2. Тим Штюцле («Оттава»);
3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
4. Адам Фантилли («Коламбус»);
5. Лео Карлссон («Анахайм»);
6. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);
7. Матвей Мичков («Филадельфия»);
8. Артем Левшунов («Чикаго»);
9. Мэттью Бенирс («Сиэтл»);
10. Картер Якемчук («Оттава»);
11. Антон Силаев («Нью-Джерси»);
12. Уайтт Джонстон («Даллас»);
13. Джейк Сэндерсон («Оттава»);
14. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);
15. Юрай Слафковски («Монреаль»);
...17. Иван Демидов («Монреаль»);
...22. Александр Никишин («Каролина»);
...33. Павел Минтюков («Анахайм»);
...40. Дмитрий Симашев («Юта»);
...53. Даниил Бут («Юта»);
...55. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);
...68. Данила Юров («Миннесота»);
...74. Иван Мирошниченко («Вашингтон»);
...77. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»);
...89. Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий