Бедард – самый перспективный игрок младше 23-х лет по версии The Athletic. Штюцле – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 7-й, Силаев – 11-й, Демидов – 17-й

Коннора Бедарда назвали самым перспективным игроком мира младше 23-х лет.

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг хоккеистов с точки зрения качества всей их будущей карьеры.

Для попадания в список игроку должно быть 22 года или меньше на 15 сентября 2024 года.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Чикаго»);

2. Тим Штюцле («Оттава»);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

4. Адам Фантилли («Коламбус»);

5. Лео Карлссон («Анахайм»);

6. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);

7. Матвей Мичков («Филадельфия»);

8. Артем Левшунов («Чикаго»);

9. Мэттью Бенирс («Сиэтл»);

10. Картер Якемчук («Оттава»);

11. Антон Силаев («Нью-Джерси»);

12. Уайтт Джонстон («Даллас»);

13. Джейк Сэндерсон («Оттава»);

14. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);

15. Юрай Слафковски («Монреаль»);

...17. Иван Демидов («Монреаль»);

...22. Александр Никишин («Каролина»);

...33. Павел Минтюков («Анахайм»);

...40. Дмитрий Симашев («Юта»);

...53. Даниил Бут («Юта»);

...55. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

...68. Данила Юров («Миннесота»);

...74. Иван Мирошниченко («Вашингтон»);

...77. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»);

...89. Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»).