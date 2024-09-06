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  • Бедард – самый перспективный игрок младше 23-х лет по версии The Athletic. Штюцле – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 7-й, Силаев – 11-й, Демидов – 17-й
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Бедард – самый перспективный игрок младше 23-х лет по версии The Athletic. Штюцле – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 7-й, Силаев – 11-й, Демидов – 17-й

Коннора Бедарда назвали самым перспективным игроком мира младше 23-х лет.

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг хоккеистов с точки зрения качества всей их будущей карьеры.

Для попадания в список игроку должно быть 22 года или меньше на 15 сентября 2024 года.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Чикаго»);

2. Тим Штюцле («Оттава»);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

4. Адам Фантилли («Коламбус»);

5. Лео Карлссон («Анахайм»);

6. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);

7. Матвей Мичков («Филадельфия»);

8. Артем Левшунов («Чикаго»);

9. Мэттью Бенирс («Сиэтл»);

10. Картер Якемчук («Оттава»);

11. Антон Силаев («Нью-Джерси»);

12. Уайтт Джонстон («Даллас»);

13. Джейк Сэндерсон («Оттава»);

14. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);

15. Юрай Слафковски («Монреаль»);

...17. Иван Демидов («Монреаль»);

...22. Александр Никишин («Каролина»);

...33. Павел Минтюков («Анахайм»);

...40. Дмитрий Симашев («Юта»);

...53. Даниил Бут («Юта»);

...55. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

...68. Данила Юров («Миннесота»);

...74. Иван Мирошниченко («Вашингтон»);

...77. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»);

...89. Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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logoНХЛ
logoКХЛ
logoСиэтл
logoАлексис Лафреньер
logoЯрослав Аскаров
logoШакир Мухамадуллин
logoМэттью Бенирс
logoАлександр Никишин
logoТим Штюцле
logoМатвей Мичков
logoДанила Юров
logoЮрай Слафковски
logoДжейк Сэндерсон
logoИван Мирошниченко
logoКоннор Бедард
logoУайтт Джонстон
logoЛюк Хьюз
Артем Левшунов
logoЛео Карлссон
logoАдам Фантилли
logoПавел Минтюков
logoДмитрий Симашев
logoДаниил Бут
logoИван Демидов
logoИгорь Чернышов
logoМакклин Селебрини
Картер Якемчук
logoАнтон Силаев
logoЮта
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