Дементьев о Мичкове: «Главным претендентом на «Колдер» не назову, у него нет опыта в НХЛ, там другой менталитет, отношение, интенсивность. Нельзя просто перенести результативность КХЛ»
Алексей Дементьев оценил шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи»
Ранее журналисты издания The Athletic назвали 19-летнего форварда «Филадельфии» главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.
«Взять «Колдер Трофи» Мичкову будет очень непросто. Самая большая его проблема на сегодняшний момент заключается в отсутствии опыта выступлений в Северной Америке.
Там совершенно другой менталитет хоккеистов на льду, отношение к делу и интенсивность. Потому я бы не стал называть россиянина главным претендентом на награду. Как показывает практика, привыкание к лиге наступает только после десятой игры.
А пока должно пройти время. Увы, нельзя просто взять и перенести его результативность в КХЛ на НХЛ», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
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