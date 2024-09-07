Дементьев о Мичкове: «Главным претендентом на «Колдер» не назову, у него нет опыта в НХЛ, там другой менталитет, отношение, интенсивность. Нельзя просто перенести результативность КХЛ»

Алексей Дементьев оценил шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи»

Ранее журналисты издания The Athletic назвали 19-летнего форварда «Филадельфии» главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ .

«Взять «Колдер Трофи» Мичкову будет очень непросто. Самая большая его проблема на сегодняшний момент заключается в отсутствии опыта выступлений в Северной Америке.

Там совершенно другой менталитет хоккеистов на льду, отношение к делу и интенсивность. Потому я бы не стал называть россиянина главным претендентом на награду. Как показывает практика, привыкание к лиге наступает только после десятой игры.

А пока должно пройти время. Увы, нельзя просто взять и перенести его результативность в КХЛ на НХЛ», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев .