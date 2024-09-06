Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й
Матвей Мичков стал главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.
Журналисты издания The Athletic представили рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона. Его возглавил 19-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В топ-20 вошли четверо россиян.
Список выглядит следующим образом:
1. Матвей Мичков («Филадельфия»);
2. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
3. Логан Станковен («Даллас»);
4. Каттер Готье («Анахайм»);
5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
6. Дастин Вульф («Калгари»);
7. Уилл Смит («Сан-Хосе»);
8. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);
9. Рутгер Макгроарти («Питтсбург»);
10. Маврик Бурк («Даллас»);
11. Николай Коваленко («Колорадо»);
...13. Максим Цыплаков («Айлендерс»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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