Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й

Матвей Мичков стал главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.

Журналисты издания The Athletic представили рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона. Его возглавил 19-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В топ-20 вошли четверо россиян. Список выглядит следующим образом: 1. Матвей Мичков («Филадельфия»); 2. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»); 3. Логан Станковен («Даллас»); 4. Каттер Готье («Анахайм»); 5. Лэйн Хатсон («Монреаль»); 6. Дастин Вульф («Калгари»); 7. Уилл Смит («Сан-Хосе»); 8. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»); 9. Рутгер Макгроарти («Питтсбург»); 10. Маврик Бурк («Даллас»); 11. Николай Коваленко («Колорадо»); ...13. Максим Цыплаков («Айлендерс»).