Демидов о Мичкове: «В НХЛ давно не было таких игроков. Он надежда «Филадельфии»
Иван Демидов высоко отозвался о Матвее Мичкове.
«И команда, и весь город очень ждали его приезда. Он новая надежда для «Филадельфии», в НХЛ давно не было таких игроков. Неудивительно, что его так тепло встретили и сделали все, чтобы ему было комфортно. Он даже прислал мне несколько видео из раздевалки и со льда.
Что касается его игры, уверен, у него все получится. Матвей — универсальный игрок, который всегда нацелен на ворота, но может и пасовать. Он может играть в центре, такой опыт есть. Главное, ему нужны хорошие партнеры, а в «Филадельфии» с этим проблем не будет», – сказал форвард СКА.
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