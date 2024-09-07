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Демидов о Мичкове: «В НХЛ давно не было таких игроков. Он надежда «Филадельфии»

Иван Демидов высоко отозвался о Матвее Мичкове.

«И команда, и весь город очень ждали его приезда. Он новая надежда для «Филадельфии», в НХЛ давно не было таких игроков. Неудивительно, что его так тепло встретили и сделали все, чтобы ему было комфортно. Он даже прислал мне несколько видео из раздевалки и со льда.

Что касается его игры, уверен, у него все получится. Матвей — универсальный игрок, который всегда нацелен на ворота, но может и пасовать. Он может играть в центре, такой опыт есть. Главное, ему нужны хорошие партнеры, а в «Филадельфии» с этим проблем не будет», – сказал форвард СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: Rg.org
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