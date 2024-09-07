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  • Юров о Мичкове: «Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ. У него есть все шансы проявить себя в НХЛ. Он обладает голевым чутьем, подобного которому я не видел»
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Юров о Мичкове: «Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ. У него есть все шансы проявить себя в НХЛ. Он обладает голевым чутьем, подобного которому я не видел»

Данила Юров высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию»

«Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ и отправиться в «Филадельфию». Думаю, что у него есть все шансы проявить себя. Он обладает голевым чутьем, подобного которому я не видел.

Он знает, когда нужно отдать пас. Чувствует, когда нужно бросить и куда полетит шайба. Все эти навыки – от рождения, их нельзя приобрести.

В обзорах можно увидеть, как он занимает позицию у дальней штанги, и шайба как будто нарочно отскакивает к нему. Считаю, что это не везение, а голевое чутье», – сказал форвард «Металлурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RG.org
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМатвей Мичков
logoДанила Юров
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