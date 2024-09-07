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Гендиректор «Динамо»: «У нас сейчас нет никаких финансовых проблем, расходы направили в нужное русло. Теперь главное – решение спортивных задач»

В «Динамо» заявили об отсутствии финансовых проблем и задолженностей в клубе.

– Наконец-то «Динамо» избавилось от долгов перед игроками. Клуб вышел на стабильный финансовый уровень?

– Опять же это вещь, которую не могу записывать в свой актив. Это больше заслуга наших учредителей и президента Виктора Воронина. Хочется выразить огромную благодарность Аркадию Романовичу Ротенбергу и Банку ВТБ. Без их помощи мы бы не смогли все выравнять и продолжать двигаться в правильном направлении.

Не проходит ни дня, чтобы Виктор Геннадьевич не поинтересовался жизнью команды. Он глубоко вникает во все вопросы. Стабилизация финансового положения клуба – его огромная заслуга. Все удалось благодаря оптимизации расходов. Мы направили их в правильное русло.

Сейчас у нас нет никаких финансовых проблем. И теперь основной задачей клуба является только решение спортивных задач, чтобы пройти как можно дальше в плей-офф, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
ВТБ
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАркадий Ротенберг
logoСергей Сушко
logoВиктор Воронин
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