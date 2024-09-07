«В России спорт – социальное явление. Огромная признательность руководству страны за поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов в столь непростое время». Гендиректор «Динамо» о бюджетах клубов

Гендиректор «Динамо» выразил признательность руководству РФ за поддержку спорта

– Глобальный вопрос – может ли клуб начать зарабатывать на хоккее в России или это невозможно?

– Давайте смотреть объективно. Чтобы на 100% себя окупать – это тяжело. Но необходимо стараться максимально заносить в бюджет клуба такую статью, как доходы.

У нас в России и на всем постсоветском пространстве спорт – это социальное явление. И здесь хочется выразить огромную признательность руководству страны за то, что оно в столь непростое время находит силы и время на поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов спорта.

Без заботы со стороны государства любому клубу было бы тяжело. Подчеркиваю – абсолютно любому. Но и сами клубы должны прикладывать максимальные усилия, чтобы вносить серьезную лепту в самоокупаемость, – сказал Сергей Сушко.