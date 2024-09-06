Гендиректор «Динамо» о продаже пива на стадионах: «Скоро мы к этому придем, вопрос ближайшего времени. Это бы сильно помогло клубам зарабатывать»

Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко высказался о продаже пива на стадионах.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года.

– В последнее время возродилась дискуссия о возвращении пива на спортивные объекты. Мы знаем, что в Минске продаются пиво и даже другие напитки. Если бы решение вопроса зависело от вас, вы были бы за или против?

– В Минске действительно продается, но не на трибунах. Если бы это зависело только от клуба, то постарались бы внедрить это как можно быстрее, чтобы хотя бы попробовать и узнать, как это пойдет и приведет ли к каким-то последствиям. Но решение принимает не клуб, а другие компетентные службы. Мы должны прислушиваться к их рекомендациям.

Сам я считаю, что это бы сильно помогло клубам зарабатывать деньги. Думаю, что скоро мы к этому придем. Это вопрос ближайшего времени. Должно сложиться много факторов, чтобы все получилось.

Но думаю, что все решится, потому что и сама лига заинтересована в том, чтобы клубы зарабатывали на хоккейных матчах и показывали максимально возможный финансовый результат, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко .

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