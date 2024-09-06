Гендиректор «Динамо» о росте потолка зарплат: «Подняли потолок – подняли пол, должна быть синхронность. Если поднять только потолок, получим неравенство»

Генеральный директор «Динамо» высказался о росте потолка зарплат в КХЛ.

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пол – 450 миллионов рублей.

«Очень просто разрушить все хорошее. Только надо ли? Должно быть синхронное взаимодействие: подняли потолок – подняли пол. Эти два понятия неразрывно связаны.

Для их повышения должно сложиться много внутренних и внешних факторов. Должна способствовать экономическая составляющая, и самое главное – к этому должны быть готовы все клубы лиги.

Я понимаю, что у нас есть клубы, которым бы в пол уложиться, а тут разговоры о потолке. Если поднять только потолок, тогда мы снова получим большой разрыв и неравенство между командами, чего быть не должно.

В последние сезоны наша лига как раз и отличалась непредсказуемостью результатов. Прошлогодний плей-офф показал это особенно ярко», – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко .