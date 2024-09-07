Никита Щитов: «Неплохо СКА играет, интересно. Понравилось звено Кузнецова. Главное, чтобы у вратарей с психикой было все нормально»
Никита Щитов положительно оценил игру СКА в начале текущего сезона
В первом матче Фонбет Чемпионата КХЛ команда под руководством Романа Ротенберга уступила в Магнитогорске «Металлургу» (4:5 ОТ).
«Неплохо, интересно играет СКА. Команда у них мобильная, состав у нее в полном порядке. Мне очень понравилось звено Кузнецов – Рендулич – Демидов. Много комбинируют и атакуют. Хорошая команда, я думаю, по ходу сезона она еще сыграется. Звенья притрутся друг к другу.
По ходу сезона, думаю, СКА прибавит. Правда, пока «армейцы» много пропускают и чередуют вратарей. Главное, чтобы у них с психикой было все нормально. Хорошо команда играет, Серебряков ее усилит», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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