Роман Ротенберг: «Набоков – один из лучших вратарей в мире. Стремимся, чтобы в СКА голкиперы играли, как лучшие. Заменой Серебрякова хотели взбодрить команду – получилось»
СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух пропущенных шайб петербуржцы заменили вратаря – Никита Серебряков отправился на скамейку, вместо него вышел Артемий Плешков и пропустил три гола.
– То, какой темп СКА взял на старте, выглядело даже пугающе. Это была такая установка смять соперника?
– Мы играли в нашем ритме, создавали моменты. Вопрос только в реализации – моментами надо дорожить.
Будем работать над этим. Когда команда создает моменты – она идет в правильном направлении.
– Но это же палка о двух концах. Невозможно такой темп поддерживать все 60 минут. Во втором периоде случилась просадка.
– Здесь больше не просадка. У соперника после первого периода был серьезный разговор в раздевалке – мы это понимали.
Наверное, наши ребята не ожидали от соперника такого молниеносного возврата в игру. Будем готовы к этому в будущем.
Мы держали одинаковый темп всю игру, только не реализовывали свои моменты. Надо еще раз отметить Илью Набокова. Есть его большая заслуга и чемпионстве, и в сегодняшнем матче.
Здорово, что у нас есть такие вратари. Мое личное мнение – это один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день. Дай Бог, он и дальше будет так играть, дай Бог ему здоровья. Думаю, он станет одним из лучших в мире.
Посмотрите видео – у наших ребят были моменты на 5-6 голов в первом периоде. Можно было забивать, тут только вопрос вратаря.
Но вратарь – это главная фигура в хоккее. Мы тоже стремимся, чтобы наши вратари играли, как лучшие в мире. Будем работать.
– Почему решили так рано сменить Никиту Серебрякова?
– Это больше для того, чтобы взбодрить команду.
К Никите нет вопросов. Хотели взбодрить команду, и это у нас получилось, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий