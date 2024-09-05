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  • Роман Ротенберг: «Набоков – один из лучших вратарей в мире. Стремимся, чтобы в СКА голкиперы играли, как лучшие. Заменой Серебрякова хотели взбодрить команду – получилось»
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Роман Ротенберг: «Набоков – один из лучших вратарей в мире. Стремимся, чтобы в СКА голкиперы играли, как лучшие. Заменой Серебрякова хотели взбодрить команду – получилось»

Роман Ротенберг назвал Илью Набокова одним из лучших голкиперов в мире

СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух пропущенных шайб петербуржцы заменили вратаряНикита Серебряков отправился на скамейку, вместо него вышел Артемий Плешков и пропустил три гола.

– То, какой темп СКА взял на старте, выглядело даже пугающе. Это была такая установка смять соперника?

– Мы играли в нашем ритме, создавали моменты. Вопрос только в реализации – моментами надо дорожить.

Будем работать над этим. Когда команда создает моменты – она идет в правильном направлении.

– Но это же палка о двух концах. Невозможно такой темп поддерживать все 60 минут. Во втором периоде случилась просадка.

– Здесь больше не просадка. У соперника после первого периода был серьезный разговор в раздевалке – мы это понимали.

Наверное, наши ребята не ожидали от соперника такого молниеносного возврата в игру. Будем готовы к этому в будущем.

Мы держали одинаковый темп всю игру, только не реализовывали свои моменты. Надо еще раз отметить Илью Набокова. Есть его большая заслуга и чемпионстве, и в сегодняшнем матче.

Здорово, что у нас есть такие вратари. Мое личное мнение – это один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день. Дай Бог, он и дальше будет так играть, дай Бог ему здоровья. Думаю, он станет одним из лучших в мире.

Посмотрите видео – у наших ребят были моменты на 5-6 голов в первом периоде. Можно было забивать, тут только вопрос вратаря.

Но вратарь – это главная фигура в хоккее. Мы тоже стремимся, чтобы наши вратари играли, как лучшие в мире. Будем работать.

– Почему решили так рано сменить Никиту Серебрякова?

– Это больше для того, чтобы взбодрить команду.

К Никите нет вопросов. Хотели взбодрить команду, и это у нас получилось, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoИлья Набоков
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