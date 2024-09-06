«Филадельфия» о должности Знарка: «У него есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским»

В «Филадельфии» рассказали, почему пригласили Олега Знарка в клуб.

Бывший главный тренер сборной России стал консультантом «Филадельфии» по развитию европейских игроков.

«В составе «Филадельфии» есть несколько россиян.

Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», – сообщили в американском клубе.

Напомним, в составе «Филадельфии» 13 представителей европейских стран, в том числе россияне Матвей Мичков, Егор Замула и Иван Федотов.

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