«Филадельфия» о должности Знарка: «У него есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским»
В «Филадельфии» рассказали, почему пригласили Олега Знарка в клуб.
Бывший главный тренер сборной России стал консультантом «Филадельфии» по развитию европейских игроков.
«В составе «Филадельфии» есть несколько россиян.
Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», – сообщили в американском клубе.
Напомним, в составе «Филадельфии» 13 представителей европейских стран, в том числе россияне Матвей Мичков, Егор Замула и Иван Федотов.
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