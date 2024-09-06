Майоров о том, может ли Знарок возглавить клуб НХЛ: «Вопрос открытый. Европейские тренеры надолго там не задерживались. Неместным специалистам сложно вписаться»

Борис Майоров высказался о работе Олега Знарка в «Филадельфии»

Ранее стало известно , что 61-летний специалист стал консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.

«Если поступило интересное предложение, почему надо отказываться? Я желаю Знарку исключительно успехов на новом поприще.

Работа для него несколько необычная. Все-таки он работающий тренер, привык каждый день находиться в процессе. Тут же будет несколько иная специфика. Поэтому и хочу, чтобы у него все сложилось.

Реально ли возглавить клуб НХЛ? Вопрос открытый, история знает всего несколько случаев, когда европейские тренеры работали там. При этом надолго они не задерживались. Там свои особенности, неместным специалистам очень сложно вписаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.