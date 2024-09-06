Каменский о Знарке в «Филадельфии»: «Он великолепно разбирается в европейском хоккее и принесет пользу. Если появятся варианты, Олег с удовольствием вернется в Россию»
Валерий Каменский поделился мнением о назначении Олега Знарка в «Филадельфию».
Ранее появилась информация, что 61-летний специалист стал консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
«Могу сказать лишь одно – Знарок великолепно разбирается в европейском хоккее. Не сомневаюсь, что своими знаниями он принесет пользу «Филадельфии».
А почему он выбрал такое развитие карьеры, лучше у него спросить, он взрослый человек. Видимо, здесь не было подходящих вариантов. Но если они появятся, уверен, Знарок с удовольствием вернется в Россию.
Судя по всему, для него это новый этап в жизни и карьере, возможность лучше узнать американский хоккей», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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