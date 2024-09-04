Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
Александр Барабанов высказался о менталитете жителей Северной Америки.
30-летний форвард в это межсезонье перешел в «Ак Барс». С 2020 года Барабанов играл в НХЛ за «Торонто» и «Сан-Хосе».
– Смог бы остаться жить в Америке?
– Наверное, нет. Очень скучал по России. Тем летом не получилось вернуться, жена на позднем сроке беременности была. Было очень тяжело психологически: родных и близких не увидел, в Питере не побывал.
– Говорят, что американцы и канадцы ближе к нам ментально, чем скандинавы. Заметил ты что-то такое?
– Не заметил такого, если честно. Никто не может быть ближе, чем русский человек, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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