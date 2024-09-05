«Металлург» перебросал СКА со счетом 22:6 во втором периоде. Команда Ротенберга допустила 30 бросков по своим воротам за 40 минут матча

«Металлург» перебросал СКА во втором периоде

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ . Металлург ведет в счете 4:3 после двух периодов.

Во втором периоде команда тренера Андрея Разина перебросала соперника со счетом 22:6 и забила трижды.

В первом отрезке встречи преимущество было у петербуржцев – 20:8.

За два периода команда тренера Романа Ротенберга допустила 30 бросков по своим воротам. Общий счет бросков на данный момент 30:26.

После второго пропущенного гола Артемий Плешков заменил Никиту Серебрякова в воротах СКА.