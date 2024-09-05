СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ – «Металлургу» (4:5 ОТ)

СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Металлургу » (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На 33-й секунде овертайма победу уральцам принес гол Скотта Уилсона .

В составе «Металлурга» самым результативным игроком стал защитник Робин Пресс, набравший 3 (1+2) очка.

У СКА больше всех баллов на свой счет записал форвард Арсений Грицюк – 3 (1+2) очка при 7 бросках по воротам.