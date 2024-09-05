СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ – «Металлургу» (4:5 ОТ)
СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Металлургу» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 33-й секунде овертайма победу уральцам принес гол Скотта Уилсона.
В составе «Металлурга» самым результативным игроком стал защитник Робин Пресс, набравший 3 (1+2) очка.
У СКА больше всех баллов на свой счет записал форвард Арсений Грицюк – 3 (1+2) очка при 7 бросках по воротам.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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