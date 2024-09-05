Демидов набрал первое очко в КХЛ – передача на Фальковского в матче СКА с «Металлургом»
Иван Демидов заработал первое очко в Фонбет чемпионате КХЛ
СКА играет с «Металлургом» (1:1, первый период) в своем первом матче нынешнего сезона.
На 7-й минуте игры форвард защитник петербургского клуба Степан Фальковский открыл счет в этом матче, ему ассистировали Иван Демидов и Арсений Грицюк.
Таким образом, 18-летний Демидов заработал свой первый балл в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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