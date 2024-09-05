Демидов набрал первое очко в КХЛ – передача на Фальковского в матче СКА с «Металлургом»

Иван Демидов заработал первое очко в Фонбет чемпионате КХЛ

СКА играет с «Металлургом » (1:1 , первый период) в своем первом матче нынешнего сезона.

На 7-й минуте игры форвард защитник петербургского клуба Степан Фальковский открыл счет в этом матче, ему ассистировали Иван Демидов и Арсений Грицюк .

Таким образом, 18-летний Демидов заработал свой первый балл в КХЛ.