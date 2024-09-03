Грицюк о хите на Вовченко: «У меня был такой момент, потом пару недель испытывал нервозность. Даниилу – здоровья, а «Металлургу» – терпения»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.
Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
– Совсем недавно был силовой против Вовченко. Как ты расценил этот эпизод?
– В первую очередь хотелось бы пожелать Вовченко здоровья, я играл с ним в сборной. Знаю этого парня, он очень техничный. Главное, чтобы Даниил переосмыслил для себя эту травму, потому что идет наложение, жесткий силовой.
У меня был такой же момент, пару недель потом ходил и испытывал нервозность. Поэтому важно, чтобы он переосмыслил это, повторюсь.
Жаль, что такое произошло во время предсезонки, «Металлург» мог потерять своего топ‑игрока. Ему – здоровья, а «Металлургу» – терпения, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.
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