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  • Грицюк о хите на Вовченко: «У меня был такой момент, потом пару недель испытывал нервозность. Даниилу – здоровья, а «Металлургу» – терпения»
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Грицюк о хите на Вовченко: «У меня был такой момент, потом пару недель испытывал нервозность. Даниилу – здоровья, а «Металлургу» – терпения»

Арсений Грицюк поделился мнением о хите на Данииле Вовченко в предсезонной игре.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.

Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

– Совсем недавно был силовой против Вовченко. Как ты расценил этот эпизод?

– В первую очередь хотелось бы пожелать Вовченко здоровья, я играл с ним в сборной. Знаю этого парня, он очень техничный. Главное, чтобы Даниил переосмыслил для себя эту травму, потому что идет наложение, жесткий силовой.

У меня был такой же момент, пару недель потом ходил и испытывал нервозность. Поэтому важно, чтобы он переосмыслил это, повторюсь.

Жаль, что такое произошло во время предсезонки, «Металлург» мог потерять своего топ‑игрока. Ему – здоровья, а «Металлургу» – терпения, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoАрсений Грицюк
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