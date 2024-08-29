Ротенберг о турнире Пучкова: «Важная победа СКА, сделаем все, чтобы этот маленький кубок весной вырос в большой. Демидов точно сыграет за основу в 1-м матче сезона КХЛ»
Петербургский клуб выиграл турнир имени Николая Пучкова, уступив в четвертом матче России U23 (3:4 Б).
«Важная победа, выиграли турнир Пучкова третий раз подряд. Это такой малыш, будем делать все возможное, чтобы весной этот маленький кубок вырос в большой.
Не стыдно проиграть сборной России, это сильная команда. В ней играло 10 наших человек. Это говорит о том, что наша система подготовки к сезону правильная. У сборной России было на два дня больше на восстановление. Сегодня мы уступали в движении молодым дерзким парням.
Иван Демидов заслужил место в составе. В первой игре будет точно играть за основу СКА против «Магнитки». Мы рады, как команда подходит к общему знаменателю к сезону», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Демидов забил СКА в турнире Пучкова, закатив шайбу Серебрякову между щитков без броска
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