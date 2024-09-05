Кузнецов сыграет в третьем звене с Демидовым и Рендуличем против «Металлурга»

Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с Иваном Демидовым против «Металлурга»

СКА на выезде сыграет с магнитогорским клубом в стартовом для петербуржцев матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ . Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Капитан петербургской команды Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с 18-летним Иваном Демидовым и Борной Рендуличем .

Изображение: t.me/hcska

Демидов о Кузнецове: «Сказал, что я «дядя Женя» его называл – просто перепутал меня с кем-то, смешная история. Нормально общались, он грязью не поливает, подсказывает по ходу игры»