Кузнецов сыграет в третьем звене с Демидовым и Рендуличем против «Металлурга»
Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с Иваном Демидовым против «Металлурга»
СКА на выезде сыграет с магнитогорским клубом в стартовом для петербуржцев матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
Капитан петербургской команды Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с 18-летним Иваном Демидовым и Борной Рендуличем.
Изображение: t.me/hcska
Демидов о Кузнецове: «Сказал, что я «дядя Женя» его называл – просто перепутал меня с кем-то, смешная история. Нормально общались, он грязью не поливает, подсказывает по ходу игры»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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