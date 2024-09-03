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  • Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
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Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»

Михаил Грасс оценил поражение «Металлурга» в Кубке Открытия

«Локомотив» обыграл магнитогорский клуб (3:2) в матче открытия сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ

В прошлом сезоне команда под руководством Андрея Разина выиграла Кубок Гагарина, одолев в финальной серии ярославскую команду (4-0). 

– Обращали внимание на то, что Ярославль не побеждал в Магнитогорске почти 11 лет?

– Нам было без разницы. Надо было выходить и побеждать. Сейчас новый сезон, так что надо снова доказывать, что мы сильнее.

– Если подводить главные итоги матча, то что бы отметил?

– Мы немного провалили начало, не реализовали свои моменты, слишком поздно было. В конце нам не хватило времени.

– В чем причина двух серийных голов?

– Соперник был хорош в большинстве, поэтому забил первую шайбу. А в случае со второй шайбой мы потеряли концентрацию.

– Насколько трудно будет команде защитить титул обладателя Кубка Гагарина? Кого бы назвал фаворитами сезона помимо «Металлурга»? СКА с Кузнецовым или «Локомотив» с Радуловым?

– Пока мы сыграли только с «Локомотивом». Могу сказать, что у них собралась очень серьезная банда. Команда усилилась и играет очень структурно. Я думаю, они обижены за поражение в финале прошлого сезона и теперь настроены взять реванш, – сказал форвард «Металлурга». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoСКА
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЕвгений Кузнецов
logoКубок Открытия
Михаил Грасс
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