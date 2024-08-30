Демидов о Кузнецове: «Сказал, что я «дядя Женя» его называл – просто перепутал меня с кем-то, смешная история. Нормально общались, он грязью не поливает, подсказывает по ходу игры»

Иван Демидов рассказал, что не называл Евгения Кузнецова «дядей Женей»

СКА проиграл России U23 (3:4 Б) в турнире имени Николая Пучкова.

На 43-й минуте матча 18-летний форвард Иван Демидов, выступавший за молодежку, забил гол в ворота Никиты Серебрякова, без броска закатив шайбу между щитками голкипера.

Форвард СКА Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в этой игре.

– Евгений Кузнецов рассказывал об общении с тобой. Советовал ли тебе что-нибудь?

– Особо ничего не было. Кстати, смешная история – он же в интервью сказал, что я его «дядя Женя» называл. Думаю, он меня просто перепутал с кем-то, я к нему так не подходил (улыбается).

С ним сразу нормально начали общаться. Если он видит какие-то моменты по ходу игры, то сразу старается подсказать. Это приятно, что он не грязью поливает, а наоборот – подсказывает.

– В игре со СКА показалось, что вы немного поконфликтовали.

– Нет, ничего такого не было. Наоборот, пару раз еще друг другу после этого клюшкой по щиткам отбили. Все нормально.

– Обсуждали НХЛ с ним?

– Разговаривали об этом, но пока ничего особенного не обсуждали, – сказал форвард СКА Иван Демидов.

Кузнецов о Демидове: «Дядя Женя» меня назвал в первый день. Я не любитель давать советы молодым, сам не любил, когда мне лапшу на уши вешали. Но через 10 лет понял – это все было правдой»