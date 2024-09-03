92 причины смотреть новый сезон КХЛ
Не только из-за Кузнецова.
КХЛ постоянно меняется. Вот и теперь лига вернула лимит в пять легионеров и окончательно перестала зависеть от ФХР. Магнитогорский «Металлург» начнет сезон-2024/25 в статусе чемпиона, а молодые лидеры команды выйдут на лед в новых ролях. Роман Ротенберг подобрал в СКА много игроков в возрасте 30+. Он понимает, что следующий провал (особенно на фоне футбольного «Зенита») не простят даже ему.
Конкуренция кажется такой серьезной, что нас ждет один из самых интересных турниров за всю историю.
Этот текст – памятка по ключевым эпизодам и интригам. Для удобства мы собрали краткую основу, где подчеркнули и оценили весь масштаб событий. Каждая причина уместилась в одно предложение, а цифру в заголовке (92) вы наверняка легко считали. От главного перехода лета скрыться невозможно.
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1. Евгений Кузнецов впервые за 10 лет забросит шайбу в КХЛ и покажет любимую «птичку» в России.
2. КХЛ официально стала независимой – поищем отличия от предыдущих сезонов, где все нововведения проходили с участием ФХР.
3. Запечатлим величие Вадима Шипачева, который обязательно побьет рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам (пока у него – 920, у Мозякина – 928).
4. Понаблюдаем за перестройкой ЦСКА и возвращением чемпионских амбиций под руководством Ильи Воробьева, который год отдыхал без хоккея.
5. Иван Демидов, Егор Сурин, Иван Рябкин и другие таланты по-настоящему зайдут во взрослый хоккей после успешной предсезонки.
6. В КХЛ ввели новые правила по снятию вратаря в овертайме – кто-нибудь рискнет потерей одного очка?
7. Оценим, что же даст КХЛ возвращение лимита в пять легионеров, которое так продвигало руководство лиги.
8. Узнаем, чего же стоит «Авангард» без звездного (но травмированного) Владимира Ткачева на длинной дистанции.
9. Наконец-то дождемся зимней классики на открытом воздухе – в начале января ее организацию планирует «Торпедо».
10. Насладимся атмосферой дерби «Спартака» и «Динамо» – самого интересного противостояния в КХЛ (в одном из матчей прошлого сезона они сыграли 8:7).
11. Интрига сезона: какие уникальные оправдания найдет Роман Ротенберг после каждого поражения СКА?
12. Поболеем за превращение «Куньлуня», который возглавил Михаил Кравец, в клуб уровня плей-офф – там собралась приличная банда (Юрчо, Шартье, Кленденинг).
13. Алексей Кручинин воссоединился с Андреем Козыревым в «Северстали» – именно с ним на скамейке игрок выдал лучший сезон за «Торпедо».
14. А что покажет сама «Северсталь», где по-прежнему много нераскрученных молодых талантов и всегда привлекательный хоккей?
15. Развлекаться во время просмотра матчей можно и у нас на сайте: давайте вместе посчитаем, сколько раз пользователи в комментариях назовут главного тренера СКА Йозе Марино.
16. Андрей Разин летом так громко выступал на публике, что теперь ждем от него новых ссор после матчей (и не только с «Нефтехимиком»).
17. Звено Голдобина, Порядина и Морозова из «Спартака» снова окажется ярчайшим во всей лиге?
18. Бразильскую систему в «Спартаке» осваивают не только на льду – посмотрите хотя бы танец Николая Голдобина на тренировке.
19. Новосибирский Снеговик все еще в деле – теперь поможет с раскруткой домашнего Матча звезд.
20. «Сибирь» набрала опытных свободных агентов, а еще вернула в команду Федора Гордеева: это уже не легионер, 4 очка не снимут, все подтверждено.
21. Никита Гусев пойдет за новым бомбардирским рекордом (был 89 очков) в роли капитана «Динамо», а найдутся ли у него конкуренты из других команд?
22. «Салават Юлаев» решил финансовые проблемы и опять набрал интересных легионеров (Тодд, Ремпал) – номинально выглядит сильно, интересно оценить прогресс тренера Виктора Козлова.
23. Наблюдаем за «Локомотивом» с особым пристрастием: клуб готовит решающий рывок к чемпионству после подписания Александра Радулова.
24. Лига привыкает к медленным буллитам от Евгения Кузнецова, пока с ними справляется только вратарь тульского АКМ Денис Попов.
25. Лакроссы в КХЛ – яркое явление по предыдущему сезону: сколько еще таких моментов исполнит Максим Шабанов из «Трактора»?
26. «Трактор» совершил главное назначение межсезонья – манекен Герман, символ челябинской раздевалки в плей-офф, стал тренером по победам и готовится к новым нокаутам от Зака Фукале.
27. Игорь Ларионов позвал в «Торпедо» опытных новичков – что из этого выйдет?
28. Ожидаем полные трибуны в Омске, Петербурге, Минске, Казани, Челябинске и других городах: на предсезонке многие арены собирали по 10 тысяч зрителей.
29. Здесь же интересны рекорды посещаемости – без матчей на «СКА-Арене», пострадавшей от пожара, устанавливать их будет сложно.
30. Актуальная напоминалка: КХЛ – международная лига с клубами из Беларуси, Казахстана, Китая и латинским написанием фамилий.
31. В любой момент в лиге снова всплывут известные игроки и тренеры, которые пока без клуба: Сергей Федоров, Николай Прохоркин, Алексей Заварухин.
32. Арсений Грицюк уезжал из «Авангарда» в СКА ради денег, а теперь сократил зарплату в пять раз (разумеется ради того, чтобы сыграть с Кузнецовым).
33. Посчитаем отсылки Романа Ротенберга к «Слову пацана», футболу и игровым тенденциям в НХЛ.
34. Внук Владислава Третьяка перешел в «Ладу», где все вратари раскрываются в защитной системе – мощный союз для карьерного взлета.
35. Кстати, сама «Лада» заходит во второй сезон КХЛ на фоне конфликта с активными болельщиками – неужели Fan ID добрался и до хоккея?
36. Из-за футбольного Fan ID фанаты все чаще приходят на хоккей: в предыдущем сезоне на арене ЦСКА даже сделали два фан-сектора – теперь там явно будет еще громче.
37. «Трактор» собрал 76 тысяч зрителей на фестивале-презентации, а получится ли при канадском тренере Бенуа Гру повторить полуфинал прошлого сезона?
38. Пока тренер Гру отметился тем, что раскрывает в игроках новые качества: Дилан Сайкура с первых матчей показал снайперские качества, а Никита Тертышный вспомнил о собственном таланте.
39. Задача на сезон: давайте вместе зафиксируем момент, когда у СКА появится хотя бы одна сыгранная тройка.
40. Вторая цель: через пару месяцев назовем вообще всех игроков, вместе с которыми появится на льду Евгений Кузнецов.
41. Кого еще Игорь Ларионов уберет из заявки «Торпедо», когда в раздевалке возникнет давление на молодых?
42. Смотрим пресс-конференции Ларионова и ищем новые контейнеры с овощами – питание в «Торпедо» всегда идет рядом с хоккейными оценками.
43. Станет ли Антон Курьянов главным тренером «Авангарда», если Сергей Звягин провалится в новом для себя статусе?
44. Прямо сейчас в Омске получают шанс те, кто вдруг не пригодился другим топ-клубам (Станислав Галиев, Алексей Макеев, Даррен Дитц).
45. Интрига года: как Евгения Кузнецова встретит Челябинск, когда он туда вернется в качестве игрока Петербурга («Трактор» – СКА 18 марта).
46. Денис Гурьянов чуть не порвал сетку в матче предсезонки – его сильные броски в играх за ЦСКА обязательно украсят матчи.
47. В КХЛ так часто меняются правила, что многие эпизоды из предыдущего сезона уже не кажутся актуальными: убеждают ли нововведения Александра Медведева?
48. Промежуточные кубки тоже важны: мы помним радость «Динамо» после Кубка Континента, но в этом сезоне особая интрига будет у зеленого дерби «Салават Юлаев» – «Ак Барс» и кубка из чак-чака (оба клуба серьезно обновились).
49. Рид Буше прямо сейчас травмирован, но в привычных условиях все-таки настраивается на покорение снайперского рекорда Сергея Мозякина (48 голов в сезоне-2016/17).
50. Лучший вратарь плей-офф-2023/24 Илья Набоков еще и отвечает в КХЛ за стиль – какие предматчевые образы он покажет?
51. Игроки в КХЛ еще и активно ведут соцсети: с помощью телеграм-канала Григория Панина можно лучше понять жизнь вокруг хоккея и чуть больше полюбить «Салават».
52. В «Салавате» к Саше Хмелевскому добавился его юный брат, который пока поиграет за «Торос» (любите Уфу!).
53. Какие сделки осенью провернут СКА и «Сочи», чтобы решить локальные проблемы друг друга?
54. В лиге много историй преодоления: так, Артем Швец-Роговой пережил два года травм и почти не играл, но остался в топ-клубе – уехал в «Динамо».
55. Стоит обратить внимание на «Сочи»: самая пропускающая команда регулярки-2023/24 (254 гола) собрала тандем из молодых вратарей – Егор Заврагин и Сергей Иванов арендованы у СКА.
56. «Ак Барс» избавился практически от всех бывших звезд – не провалится ли еще сильнее?
57. Вопросы по «Ак Барсу» висят на поверхности: Зинэтула Билялетдинов больше не работает, но к команде и новому тренеру Анвару Гатиятулину периодически заходит.
58. Зато в Казани новую роль получил Дмитрий Яшкин – теперь он будет капитаном и главной надеждой клуба.
59. Дополнительная интрига: сроки проведения чемпионата КХЛ зацепят чемпионат мира, поэтому у многих игроков будет выбор из сборной и клуба (почти как в НХЛ).
60. Переезд Вадима Шипачева в Минск – идеальная причина, чтобы поближе познакомиться с клубом и городом, где хоккей всегда собирает полные трибуны.
61. «Авангард» уже привычно распустил второе звено после одного сезона (ушли Жафяров, Юрчо и Прохоркин), зато нашел центра для первого – вернул Линдена Вея в КХЛ.
62. Интересно, что КХЛ ввела серьезные внутренние ограничения: теперь всего три хоккеиста могут перейти из одного клуба в конкретный другой.
63. Этот вопрос сильно волнует нас после летних эмоций Артемия Плешкова: сколько раз Роман Ротенберг заменит вратаря СКА по ходу матча?
64. Илья Ковальчук точно не уходит из спорта, а тренер «Спартака» Алексей Жамнов подогревает ожидания: «Ковальчук взял творческий отпуск».
65. Буквально за несколько месяцев в нашем хоккее появились интригующие вывески: «Салават Юлаев» – «Трактор» (битва на льду) и «Металлург» – «Нефтехимик» (битва на словах).
66. Равномерный календарь: больше никаких раскладок 8-2-7-1 по числу матчей и дням недели – можно комфортно следить за каждой командой и охватывать больше игр.
67. Найдется ли решение против исторического розыгрыша большинства «Динамо» – основной костяк лидеров там остался?
68. Радулов попал в «Локомотив» не только из-за игровых качеств – механизм команды Игоря Никитина явно нуждается в его бодрости и эмоциях.
69. Если же их по каким-то причинам не хватит, то насладимся отсылками от самого Никитина: он обожает шутливо рассказывать о погоде и музыке, не меняя выражение лица.
70. Богдан Конюшков завел подкаст на ютубе, Василий Атанасов сделал предложение девушке – лидеры «Торпедо» во всех смыслах взрослеют, а их магию на льду мы обязательно увидим.
71. «Нефтехимик» теперь оценивается по жестким силовым приемам, но там достаточно интересных персонажей со сложными карьерными историями (доехал даже чемпион Олимпиады Богдан Киселевич).
72. Подсудимые из Канады (Дюбе, Маклауд) сыграют в КХЛ максимум до завершения первого раунда плей-офф, но помогут ли они минскому «Динамо» и «Барысу» хотя бы туда попасть?
73. Маклауд – это еще и настоящий специалист по вбрасываниям: возможно, центры из клубов КХЛ у него чему-нибудь научатся.
74. Николай Заварухин сделал из «Автомобилиста» клуб-претендент в сезоне-2023/24, но такой вспышке по результатам точно необходимо игровое подтверждение (его и подождем).
75. Посчитаем драки Марка Вербы из «Авангарда» и сравним их количество с его игровыми минутами в КХЛ.
76. В «Авангарде» теперь выступает и вратарь-боец: Михаил Бердин попал в клуб в результате тройного обмена с «Сочи» и СКА.
77. Ждем ярких скандалов в Уфе, где почему-то никак не закрепят ворота: на предсезонке вратари постоянно получали удаления за их сдвиг.
78. Нам по-прежнему будут бесконечно рассказывать о достоинствах систем – в «Локомотиве», «Ак Барсе» и особенно в СКА.
79. Потолок зарплат не помешал СКА летом набрать много новых хоккеистов – доедет ли звездный праворукий защитник из НХЛ, которого обещают весь август?
80. Конкурс прогнозов: где произойдет первая тренерская отставка – обычно ее сопровождает много веселья.
81. Важная деталь межсезонья: Дамир Жафяров и Антон Бурдасов перешли в «Барыс» не только для личной перезагрузки, но и для вывода команды в плей-офф в статусе лидеров.
82. Чемпионский «Металлург» ждет интригующая проверка вторым сезоном, а на старте регулярки еще и продолжат лечение многие лидеры (Канцеров, Юров, Зернов, Вовченко).
83. Как близко «Амур» подберется к Кубку Гагарина после смены руководства – на сам трофей нацеливаются уже в 2026 году.
84. Алекс Гальченюк проделал привычный путь иностранной звезды: заявил о себе в первый сезон, а затем уехал на заработки в Хабаровск (но к «тю-тю-тю» от Андрея Мартемьянова надо привыкнуть).
85. «Адмирал» Леонида Тамбиева просмотрел за лето пару десятков игроков, чтобы возродить статус неудобного соперника и хотя бы за что-то побороться в регулярке.
86. Оценим готовность Александра Никишина к отъезду в «Каролину»: мы уже давно не сомневаемся в его игровых навыках, но последний год в СКА (наверняка) важно провести без травм.
87. Мощным новичком «Динамо» летом 2024-го стал Максим Комтуа: попал туда из НХЛ, однажды заменил Кузнецова в заявке «Каролины», а сейчас будет его соперником.
88. Никита Гусев опять никому не пригодился в НХЛ, но в раздевалке «Динамо» для него все привычно и хорошо – даже соседство с гусем.
89. Вы точно помните вратарские проблемы «Динамо» – нет, клуб их никак не решил: приехал Хантер Миска, сотворивший много веселых вещей даже на предсезонке.
90. «Витязь» каждый год едва переходит за пол зарплат, но раскрывает молодых игроков: Яремчук уехал в «Авангард» – его роль отойдет Дмитрию Бучельникову из системы СКА.
91. Обязательно сходим на хоккей не только на январские, но и майские праздники – формат календаря теперь позволяет и такое.
92. Зарплата Евгения Кузнецова в СКА составит до миллиарда рублей в каждом из четырех сезонов: влияют бонусы за результативность – для их выполнения придется набирать намного больше очков, чем в последнем сезоне в НХЛ (последим).
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Владимир Астапкович; ak-bars.ru/Вадим Китаев ; hctraktor.org/Виталий Губин ; hcamur.ru ; hclokomotiv.ru/Ярослав и Юлия Нееловы ; cska-hockey.ru; ska.ru