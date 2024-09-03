92 причины смотреть новый сезон КХЛ

Не только из-за Кузнецова.

КХЛ постоянно меняется. Вот и теперь лига вернула лимит в пять легионеров и окончательно перестала зависеть от ФХР. Магнитогорский «Металлург» начнет сезон-2024/25 в статусе чемпиона, а молодые лидеры команды выйдут на лед в новых ролях. Роман Ротенберг подобрал в СКА много игроков в возрасте 30+. Он понимает, что следующий провал (особенно на фоне футбольного «Зенита») не простят даже ему.

Конкуренция кажется такой серьезной, что нас ждет один из самых интересных турниров за всю историю.

Этот текст – памятка по ключевым эпизодам и интригам. Для удобства мы собрали краткую основу, где подчеркнули и оценили весь масштаб событий. Каждая причина уместилась в одно предложение, а цифру в заголовке (92) вы наверняка легко считали. От главного перехода лета скрыться невозможно.

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1 . Евгений Кузнецов впервые за 10 лет забросит шайбу в КХЛ и покажет любимую «птичку» в России.

2 . КХЛ официально стала независимой – поищем отличия от предыдущих сезонов, где все нововведения проходили с участием ФХР.

3 . Запечатлим величие Вадима Шипачева, который обязательно побьет рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам (пока у него – 920, у Мозякина – 928).

4 . Понаблюдаем за перестройкой ЦСКА и возвращением чемпионских амбиций под руководством Ильи Воробьева, который год отдыхал без хоккея.

5 . Иван Демидов, Егор Сурин, Иван Рябкин и другие таланты по-настоящему зайдут во взрослый хоккей после успешной предсезонки.

6 . В КХЛ ввели новые правила по снятию вратаря в овертайме – кто-нибудь рискнет потерей одного очка?

7 . Оценим, что же даст КХЛ возвращение лимита в пять легионеров, которое так продвигало руководство лиги.

8 . Узнаем, чего же стоит «Авангард» без звездного (но травмированного) Владимира Ткачева на длинной дистанции.

9 . Наконец-то дождемся зимней классики на открытом воздухе – в начале января ее организацию планирует «Торпедо».

10 . Насладимся атмосферой дерби «Спартака» и «Динамо» – самого интересного противостояния в КХЛ (в одном из матчей прошлого сезона они сыграли 8:7).

11 . Интрига сезона: какие уникальные оправдания найдет Роман Ротенберг после каждого поражения СКА?

12 . Поболеем за превращение «Куньлуня», который возглавил Михаил Кравец, в клуб уровня плей-офф – там собралась приличная банда (Юрчо, Шартье, Кленденинг).

13 . Алексей Кручинин воссоединился с Андреем Козыревым в «Северстали» – именно с ним на скамейке игрок выдал лучший сезон за «Торпедо».

14 . А что покажет сама «Северсталь», где по-прежнему много нераскрученных молодых талантов и всегда привлекательный хоккей?

15 . Развлекаться во время просмотра матчей можно и у нас на сайте: давайте вместе посчитаем, сколько раз пользователи в комментариях назовут главного тренера СКА Йозе Марино.

16 . Андрей Разин летом так громко выступал на публике, что теперь ждем от него новых ссор после матчей (и не только с «Нефтехимиком»).

17 . Звено Голдобина, Порядина и Морозова из «Спартака» снова окажется ярчайшим во всей лиге?

18 . Бразильскую систему в «Спартаке» осваивают не только на льду – посмотрите хотя бы танец Николая Голдобина на тренировке.

19 . Новосибирский Снеговик все еще в деле – теперь поможет с раскруткой домашнего Матча звезд.

20 . «Сибирь» набрала опытных свободных агентов, а еще вернула в команду Федора Гордеева: это уже не легионер , 4 очка не снимут, все подтверждено.

21 . Никита Гусев пойдет за новым бомбардирским рекордом (был 89 очков) в роли капитана «Динамо», а найдутся ли у него конкуренты из других команд?

22 . «Салават Юлаев» решил финансовые проблемы и опять набрал интересных легионеров (Тодд, Ремпал) – номинально выглядит сильно, интересно оценить прогресс тренера Виктора Козлова.

23 . Наблюдаем за «Локомотивом» с особым пристрастием: клуб готовит решающий рывок к чемпионству после подписания Александра Радулова.

24 . Лига привыкает к медленным буллитам от Евгения Кузнецова, пока с ними справляется только вратарь тульского АКМ Денис Попов.

25 . Лакроссы в КХЛ – яркое явление по предыдущему сезону: сколько еще таких моментов исполнит Максим Шабанов из «Трактора»?

26 . «Трактор» совершил главное назначение межсезонья – манекен Герман, символ челябинской раздевалки в плей-офф, стал тренером по победам и готовится к новым нокаутам от Зака Фукале.

27 . Игорь Ларионов позвал в «Торпедо» опытных новичков – что из этого выйдет?

28 . Ожидаем полные трибуны в Омске, Петербурге, Минске, Казани, Челябинске и других городах: на предсезонке многие арены собирали по 10 тысяч зрителей.

29 . Здесь же интересны рекорды посещаемости – без матчей на «СКА-Арене», пострадавшей от пожара, устанавливать их будет сложно.

30 . Актуальная напоминалка: КХЛ – международная лига с клубами из Беларуси, Казахстана, Китая и латинским написанием фамилий.

31 . В любой момент в лиге снова всплывут известные игроки и тренеры, которые пока без клуба: Сергей Федоров, Николай Прохоркин, Алексей Заварухин.

32 . Арсений Грицюк уезжал из «Авангарда» в СКА ради денег, а теперь сократил зарплату в пять раз (разумеется ради того, чтобы сыграть с Кузнецовым ).

33 . Посчитаем отсылки Романа Ротенберга к «Слову пацана», футболу и игровым тенденциям в НХЛ.

34 . Внук Владислава Третьяка перешел в «Ладу», где все вратари раскрываются в защитной системе – мощный союз для карьерного взлета.

35 . Кстати, сама «Лада» заходит во второй сезон КХЛ на фоне конфликта с активными болельщиками – неужели Fan ID добрался и до хоккея?

36 . Из-за футбольного Fan ID фанаты все чаще приходят на хоккей: в предыдущем сезоне на арене ЦСКА даже сделали два фан-сектора – теперь там явно будет еще громче.

37 . «Трактор» собрал 76 тысяч зрителей на фестивале-презентации, а получится ли при канадском тренере Бенуа Гру повторить полуфинал прошлого сезона?

38 . Пока тренер Гру отметился тем, что раскрывает в игроках новые качества: Дилан Сайкура с первых матчей показал снайперские качества, а Никита Тертышный вспомнил о собственном таланте.

39 . Задача на сезон: давайте вместе зафиксируем момент, когда у СКА появится хотя бы одна сыгранная тройка.

40 . Вторая цель: через пару месяцев назовем вообще всех игроков, вместе с которыми появится на льду Евгений Кузнецов.

41 . Кого еще Игорь Ларионов уберет из заявки «Торпедо», когда в раздевалке возникнет давление на молодых?

42 . Смотрим пресс-конференции Ларионова и ищем новые контейнеры с овощами – питание в «Торпедо» всегда идет рядом с хоккейными оценками.

43 . Станет ли Антон Курьянов главным тренером «Авангарда», если Сергей Звягин провалится в новом для себя статусе?

44 . Прямо сейчас в Омске получают шанс те, кто вдруг не пригодился другим топ-клубам (Станислав Галиев, Алексей Макеев, Даррен Дитц).

45 . Интрига года: как Евгения Кузнецова встретит Челябинск, когда он туда вернется в качестве игрока Петербурга («Трактор» – СКА 18 марта).

46 . Денис Гурьянов чуть не порвал сетку в матче предсезонки – его сильные броски в играх за ЦСКА обязательно украсят матчи.

47 . В КХЛ так часто меняются правила, что многие эпизоды из предыдущего сезона уже не кажутся актуальными: убеждают ли нововведения Александра Медведева ?

48 . Промежуточные кубки тоже важны: мы помним радость «Динамо» после Кубка Континента, но в этом сезоне особая интрига будет у зеленого дерби «Салават Юлаев» – «Ак Барс» и кубка из чак-чака (оба клуба серьезно обновились).

49 . Рид Буше прямо сейчас травмирован, но в привычных условиях все-таки настраивается на покорение снайперского рекорда Сергея Мозякина (48 голов в сезоне-2016/17).

50 . Лучший вратарь плей-офф-2023/24 Илья Набоков еще и отвечает в КХЛ за стиль – какие предматчевые образы он покажет?

51 . Игроки в КХЛ еще и активно ведут соцсети: с помощью телеграм-канала Григория Панина можно лучше понять жизнь вокруг хоккея и чуть больше полюбить «Салават».

52 . В «Салавате» к Саше Хмелевскому добавился его юный брат, который пока поиграет за «Торос» (любите Уфу!).

53 . Какие сделки осенью провернут СКА и «Сочи», чтобы решить локальные проблемы друг друга?

54 . В лиге много историй преодоления: так, Артем Швец-Роговой пережил два года травм и почти не играл, но остался в топ-клубе – уехал в «Динамо».

55 . Стоит обратить внимание на «Сочи»: самая пропускающая команда регулярки-2023/24 (254 гола) собрала тандем из молодых вратарей – Егор Заврагин и Сергей Иванов арендованы у СКА.

56 . «Ак Барс» избавился практически от всех бывших звезд – не провалится ли еще сильнее?

57 . Вопросы по «Ак Барсу» висят на поверхности: Зинэтула Билялетдинов больше не работает, но к команде и новому тренеру Анвару Гатиятулину периодически заходит.

58 . Зато в Казани новую роль получил Дмитрий Яшкин – теперь он будет капитаном и главной надеждой клуба.

59 . Дополнительная интрига: сроки проведения чемпионата КХЛ зацепят чемпионат мира, поэтому у многих игроков будет выбор из сборной и клуба (почти как в НХЛ).

60 . Переезд Вадима Шипачева в Минск – идеальная причина, чтобы поближе познакомиться с клубом и городом, где хоккей всегда собирает полные трибуны.

61 . «Авангард» уже привычно распустил второе звено после одного сезона (ушли Жафяров, Юрчо и Прохоркин), зато нашел центра для первого – вернул Линдена Вея в КХЛ.

62 . Интересно, что КХЛ ввела серьезные внутренние ограничения: теперь всего три хоккеиста могут перейти из одного клуба в конкретный другой.

63 . Этот вопрос сильно волнует нас после летних эмоций Артемия Плешкова: сколько раз Роман Ротенберг заменит вратаря СКА по ходу матча?

64 . Илья Ковальчук точно не уходит из спорта, а тренер «Спартака» Алексей Жамнов подогревает ожидания: «Ковальчук взял творческий отпуск».

65 . Буквально за несколько месяцев в нашем хоккее появились интригующие вывески: «Салават Юлаев» – «Трактор» (битва на льду) и «Металлург» – «Нефтехимик» (битва на словах).

66 . Равномерный календарь: больше никаких раскладок 8-2-7-1 по числу матчей и дням недели – можно комфортно следить за каждой командой и охватывать больше игр.

67 . Найдется ли решение против исторического розыгрыша большинства «Динамо» – основной костяк лидеров там остался?

68 . Радулов попал в «Локомотив» не только из-за игровых качеств – механизм команды Игоря Никитина явно нуждается в его бодрости и эмоциях.

69 . Если же их по каким-то причинам не хватит, то насладимся отсылками от самого Никитина: он обожает шутливо рассказывать о погоде и музыке, не меняя выражение лица.

70 . Богдан Конюшков завел подкаст на ютубе, Василий Атанасов сделал предложение девушке – лидеры «Торпедо» во всех смыслах взрослеют, а их магию на льду мы обязательно увидим.

71 . «Нефтехимик» теперь оценивается по жестким силовым приемам, но там достаточно интересных персонажей со сложными карьерными историями (доехал даже чемпион Олимпиады Богдан Киселевич).

72 . Подсудимые из Канады (Дюбе, Маклауд) сыграют в КХЛ максимум до завершения первого раунда плей-офф, но помогут ли они минскому «Динамо» и «Барысу» хотя бы туда попасть?

73 . Маклауд – это еще и настоящий специалист по вбрасываниям: возможно, центры из клубов КХЛ у него чему-нибудь научатся.

74 . Николай Заварухин сделал из «Автомобилиста» клуб-претендент в сезоне-2023/24, но такой вспышке по результатам точно необходимо игровое подтверждение (его и подождем).

75 . Посчитаем драки Марка Вербы из «Авангарда» и сравним их количество с его игровыми минутами в КХЛ.

76 . В «Авангарде» теперь выступает и вратарь-боец: Михаил Бердин попал в клуб в результате тройного обмена с «Сочи» и СКА.

77 . Ждем ярких скандалов в Уфе, где почему-то никак не закрепят ворота: на предсезонке вратари постоянно получали удаления за их сдвиг.

78 . Нам по-прежнему будут бесконечно рассказывать о достоинствах систем – в «Локомотиве», «Ак Барсе» и особенно в СКА.

79 . Потолок зарплат не помешал СКА летом набрать много новых хоккеистов – доедет ли звездный праворукий защитник из НХЛ, которого обещают весь август?

80 . Конкурс прогнозов: где произойдет первая тренерская отставка – обычно ее сопровождает много веселья.

81 . Важная деталь межсезонья: Дамир Жафяров и Антон Бурдасов перешли в «Барыс» не только для личной перезагрузки, но и для вывода команды в плей-офф в статусе лидеров.

82 . Чемпионский «Металлург» ждет интригующая проверка вторым сезоном, а на старте регулярки еще и продолжат лечение многие лидеры (Канцеров, Юров, Зернов, Вовченко).

83 . Как близко «Амур» подберется к Кубку Гагарина после смены руководства – на сам трофей нацеливаются уже в 2026 году.

84 . Алекс Гальченюк проделал привычный путь иностранной звезды: заявил о себе в первый сезон, а затем уехал на заработки в Хабаровск (но к «тю-тю-тю» от Андрея Мартемьянова надо привыкнуть).

85 . «Адмирал» Леонида Тамбиева просмотрел за лето пару десятков игроков, чтобы возродить статус неудобного соперника и хотя бы за что-то побороться в регулярке.

86 . Оценим готовность Александра Никишина к отъезду в «Каролину»: мы уже давно не сомневаемся в его игровых навыках, но последний год в СКА (наверняка) важно провести без травм.

87 . Мощным новичком «Динамо» летом 2024-го стал Максим Комтуа: попал туда из НХЛ, однажды заменил Кузнецова в заявке «Каролины», а сейчас будет его соперником.

88 . Никита Гусев опять никому не пригодился в НХЛ, но в раздевалке «Динамо» для него все привычно и хорошо – даже соседство с гусем .

89 . Вы точно помните вратарские проблемы «Динамо» – нет, клуб их никак не решил: приехал Хантер Миска, сотворивший много веселых вещей даже на предсезонке.

90 . «Витязь» каждый год едва переходит за пол зарплат, но раскрывает молодых игроков: Яремчук уехал в «Авангард» – его роль отойдет Дмитрию Бучельникову из системы СКА.

91 . Обязательно сходим на хоккей не только на январские, но и майские праздники – формат календаря теперь позволяет и такое.

92 . Зарплата Евгения Кузнецова в СКА составит до миллиарда рублей в каждом из четырех сезонов: влияют бонусы за результативность – для их выполнения придется набирать намного больше очков, чем в последнем сезоне в НХЛ (последим).

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25 главных переходов в КХЛ: новички СКА и подсудимые из Канады

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Владимир Астапкович; ak-bars.ru /Вадим Китаев ; hctraktor.org /Виталий Губин ; hcamur.ru ; hclokomotiv.ru /Ярослав и Юлия Нееловы ; cska-hockey.ru ; ska.ru