25 главных переходов в КХЛ: новички СКА и подсудимые из Канады

Это было жаркое межсезонье.

Каждую весну многие клубы КХЛ объявляют очередную стратегию, под которую набирают игроков – и все ради того, чтобы через год ее сменить и набрать вообще другой состав. Текучка кадров в нашей лиге чрезвычайно большая, но в том числе и за этот сериал с переходами все любят хоккей.

А в это межсезонье действительно был не трансферный рынок, а настоящий фейерверк – за самые яркие петарды по традиции отвечал СКА, вернувший из НХЛ Кузнецова и Зайцева, а еще подобравший прежних лидеров ЦСКА. Москвичи тоже обновили кровь русскими игроками из-за океана, но их статус заметно отличается от питерских новичков – не все попали в наш пост.

Разумеется, «Ак Барс», «Авангард» и «Динамо» тоже не бездействовали, а искали варианты усиления – кто количественно, а кто качественно. При этом потолок зарплат и неплохое финансирование позволяют теперь попадать в трансферные топы и таким клубам, как «Амур», минское «Динамо» или «Барыс». В общем, это было богатое на переходы межсезонье – самые яркие вошли в наш рейтинг.

Вряд ли надо напоминать, что это штука в самой своей концепции субъективная, а конкретно этот список составлен по сумме двух критериев: уровня игроков и громкости перехода. Кто-то наверняка включил бы сюда Ремпала, Жафярова, Сергеева, Лайпсика, Макеева, Петана – но тем и прекрасны комментарии, что вы можете презентовать свою версию рейтинга там и получить за нее плюсы. А может и минусы. Дерзайте!