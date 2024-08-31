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25 главных переходов в КХЛ: новички СКА и подсудимые из Канады

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Это было жаркое межсезонье.

Каждую весну многие клубы КХЛ объявляют очередную стратегию, под которую набирают игроков – и все ради того, чтобы через год ее сменить и набрать вообще другой состав. Текучка кадров в нашей лиге чрезвычайно большая, но в том числе и за этот сериал с переходами все любят хоккей.

А в это межсезонье действительно был не трансферный рынок, а настоящий фейерверк – за самые яркие петарды по традиции отвечал СКА, вернувший из НХЛ Кузнецова и Зайцева, а еще подобравший прежних лидеров ЦСКА. Москвичи тоже обновили кровь русскими игроками из-за океана, но их статус заметно отличается от питерских новичков – не все попали в наш пост.

Разумеется, «Ак Барс», «Авангард» и «Динамо» тоже не бездействовали, а искали варианты усиления – кто количественно, а кто качественно. При этом потолок зарплат и неплохое финансирование позволяют теперь попадать в трансферные топы и таким клубам, как «Амур», минское «Динамо» или «Барыс». В общем, это было богатое на переходы межсезонье – самые яркие вошли в наш рейтинг.

Вряд ли надо напоминать, что это штука в самой своей концепции субъективная, а конкретно этот список составлен по сумме двух критериев: уровня игроков и громкости перехода. Кто-то наверняка включил бы сюда Ремпала, Жафярова, Сергеева, Лайпсика, Макеева, Петана – но тем и прекрасны комментарии, что вы можете презентовать свою версию рейтинга там и получить за нее плюсы. А может и минусы. Дерзайте!

logoАк Барс
logoАмур
logoБарыс
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДинамо
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoСКА
logoДинамо Минск
logoСпартак
переходы
logoМеталлург Мг
logoСеверсталь
logoДаррен Дитц
logoНикита Зайцев
logoМихаил Григоренко
logoСкотт Уилсон
logoИван Просветов
logoАнтон Бурдасов
logoДиллон Дюбе
logoАдам Ружичка
logoЛинден Вей
logoНикита Охотюк
logoМайкл Маклауд
logoИван Дроздов
logoАлександр Радулов
logoВадим Шипачев
logoЕвгений Кузнецов
logoМаксим Комтуа
logoНэтан Болье
logoДенис Гурьянов
logoАлексей Кручинин
logoАлекс Гальченюк
logoАлександр Барабанов
logoДжозеф Душак
logoАндрей Миронов
logoЕгор Коршков
logoНик Меркли
рейтинги