Ковальчук о Кузнецове: «Элитный хоккеист, звезда. Его возвращение в КХЛ – супер, в любом городе многие будут приходить на матчи СКА»
Илья Ковальчук оценил значение перехода Евгения Кузнецова в СКА
Сегодня петербургский клуб проведет первый матч в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ – на выезде против «Металлурга». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
«Возвращение Кузнецова в КХЛ – это супер. Кузя – элитный хоккеист, звезда. Я уверен, что в любом городе многие будут приходить на матчи, чтобы он посмотреть, как он играет», – сказал Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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