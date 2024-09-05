Ковальчук о Кузнецове: «Элитный хоккеист, звезда. Его возвращение в КХЛ – супер, в любом городе многие будут приходить на матчи СКА»

Илья Ковальчук оценил значение перехода Евгения Кузнецова в СКА

Сегодня петербургский клуб проведет первый матч в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ – на выезде против «Металлурга ». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

«Возвращение Кузнецова в КХЛ – это супер. Кузя – элитный хоккеист, звезда. Я уверен, что в любом городе многие будут приходить на матчи, чтобы он посмотреть, как он играет», – сказал Илья Ковальчук .