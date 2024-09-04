Кравец о 3:1 с «Динамо»: «Куньлунь» не уступил в желании, борьбе и командном духе, победил серьезного соперника, горжусь ребятами»
– Всех хочу поздравить с началом чемпионата. Мы рады, что победили серьезного соперника. Горжусь ребятами за проделанную работу.
Мы не уступили ни в желании, ни в борьбе, ни в командном духе. Нужно так играть каждый вечер. Сегодня радуемся, дальше опять работаем.
– Вы играли так, будто команда в плей‑офф, в этом была ваша задумка на начало сезона?
– Мы с первого собрания так договорились. Стараться быть неудобными для соперника, проявлять характер, не бояться ошибок, брать инициативу и уверенно играть каждую смену.
– Помог как‑то дополнительно Савченков?
– Помощь я от него с первых дней получаю. Мы много общаемся, спорим, иногда даже ругаемся, но всегда приходим к общему мнению. У нас такая же совместная работа была и в «Витязе».
– Как планируете делить время между тремя вратарями?
– Кейзер приехал не сразу, у него не было формы. По отзывам тренера по вратарям, Кайл очень хороший игрок. В этом матче решили поставить Смита, а дальше будет видно. На Волкова тоже надеемся.
– Что скажете по моменту Кленденинг – Комтуа?
– Он хотел отобрать шайбу, промазал и попал по лицу соперника, мне кажется, не обязательно так падать, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
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