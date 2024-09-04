Гусев набрал 100-е очко за «Динамо» – забил «Куньлуню» в первом матче сезона
Никита Гусев набрал 100-е очко в составе московского «Динамо»
Московский клуб принимает «Куньлунь» (1:2, третий период) в своем первом матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард «Динамо» Никита Гусев открыл счет в этой игре и набрал 100-е очко в составе московской команды.
В прошлом сезоне 32-летний нападающий набрал 89 (23+66) очков в регулярном чемпионате, в розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 10 (3+7) баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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