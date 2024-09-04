Гусев набрал 100-е очко за «Динамо» – забил «Куньлуню» в первом матче сезона

Никита Гусев набрал 100-е очко в составе московского «Динамо»

Московский клуб принимает «Куньлунь » (1:2 , третий период) в своем первом матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард «Динамо » Никита Гусев открыл счет в этой игре и набрал 100-е очко в составе московской команды.

В прошлом сезоне 32-летний нападающий набрал 89 (23+66) очков в регулярном чемпионате, в розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 10 (3+7) баллами.