Кудашов об 1:3 от «Куньлуня»: «Динамо» еще в лете, в предсезонной подготовке. Начало неплохое было, после пропущенных голов не смогли преодолеть соперника»
Московский клуб проиграл на старте нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
«Начало было вроде неплохое, а потом после пропущенных голов не смогли преодолеть «Куньлунь». Соперник здорово играл. Было видно, что для них уже начался сезон, а мы все еще находимся в лете, в предсезонной подготовке.
Рашевский перестал выходить не из-за травмы, по игре», – сказал главный тренер «Динамо».
Кроме того, Кудашов прокомментировал момент с голом в пустые ворота в концовке матча. Голкипер бело-голубых Хантер Миска покинул ворота и уехал на скамейку запасных, но дополнительный полевой игрок на площадке не появился, а «Куньлунь» забил гол в пустые ворота.
– Что произошло в конце матча, когда голкипер «Динамо» заменился на шестого полевого игрока, а тот не вышел на лед?
– Домашняя заготовка, – добавил Алексей Кудашов.
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