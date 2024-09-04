Кудашов об 1:3 от «Куньлуня»: «Динамо» еще в лете, в предсезонной подготовке. Начало неплохое было, после пропущенных голов не смогли преодолеть соперника»

Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Куньлуня» (1:3)

Московский клуб проиграл на старте нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

«Начало было вроде неплохое, а потом после пропущенных голов не смогли преодолеть «Куньлунь ». Соперник здорово играл. Было видно, что для них уже начался сезон, а мы все еще находимся в лете, в предсезонной подготовке.

Рашевский перестал выходить не из-за травмы, по игре», – сказал главный тренер «Динамо ».

Кроме того, Кудашов прокомментировал момент с голом в пустые ворота в концовке матча. Голкипер бело-голубых Хантер Миска покинул ворота и уехал на скамейку запасных, но дополнительный полевой игрок на площадке не появился, а «Куньлунь» забил гол в пустые ворота.

– Что произошло в конце матча, когда голкипер «Динамо» заменился на шестого полевого игрока, а тот не вышел на лед?

– Домашняя заготовка, – добавил Алексей Кудашов.