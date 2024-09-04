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Московское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона КХЛ. Гусев и Якупов забили, у Фу 1+1

«Динамо» дома уступило «Куньлуню» (1:3) на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ

Команда под руководством Алексея Кудашова проиграла в своем первом матче в новом сезоне КХЛ.

Форвард москвичей Никита Гусев открыл счет в матче. За гостей забили Колин Кэмпбелл, Наиль Якупов и Паркер Фу, также набравший 1 ассистентский балл.

Гусев набрал 100-е очко за «Динамо» – забил «Куньлуню» в первом матче сезона

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoНаиль Якупов
logoДинамо Москва
logoКуньлунь Ред Стар
logoПаркер Фу
Колин Кэмпбелл
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