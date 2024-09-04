Московское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона КХЛ. Гусев и Якупов забили, у Фу 1+1
«Динамо» дома уступило «Куньлуню» (1:3) на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ
Команда под руководством Алексея Кудашова проиграла в своем первом матче в новом сезоне КХЛ.
Форвард москвичей Никита Гусев открыл счет в матче. За гостей забили Колин Кэмпбелл, Наиль Якупов и Паркер Фу, также набравший 1 ассистентский балл.
Гусев набрал 100-е очко за «Динамо» – забил «Куньлуню» в первом матче сезона
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
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