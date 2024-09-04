ОКР о смерти Владимира Буре и Александра Фетисова: «Воспитали талантливых хоккеистов, Вячеслав – двукратный олимпийский чемпион, Павел и Валерий – призеры ОИ»

ОКР выразил соболезнования из-за смерти Владимира Буре и Александра Фетисова

Сообщалось , что у Буре‑старшего случился сердечный приступ. Ранее ушел из жизни отец Вячеслава Фетисова.

«Владимир Буре был обладателем серебряной и двух бронзовых медалей Игр 1972 года и бронзы Игр-1968 в плавании, дважды обладателем Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси». Его сыновья Павел и Валерий являются двукратными призерами Олимпийских игр по хоккею.

Александр Фетисов также воспитал двух талантливых хоккеистов. Его сын Вячеслав является двукратным Олимпийским чемпионом по хоккею, брат Вячеслава Анатолий выступал за ЦСКА .

Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валерьевича и Александра Максимовича. Светлая память!» – сказано в заявлении Олимпийского комитета России.