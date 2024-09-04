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  • ОКР о смерти Владимира Буре и Александра Фетисова: «Воспитали талантливых хоккеистов, Вячеслав – двукратный олимпийский чемпион, Павел и Валерий – призеры ОИ»
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ОКР о смерти Владимира Буре и Александра Фетисова: «Воспитали талантливых хоккеистов, Вячеслав – двукратный олимпийский чемпион, Павел и Валерий – призеры ОИ»

ОКР выразил соболезнования из-за смерти Владимира Буре и Александра Фетисова

Сообщалось, что у Буре‑старшего случился сердечный приступ. Ранее ушел из жизни отец Вячеслава Фетисова. 

«Владимир Буре был обладателем серебряной и двух бронзовых медалей Игр 1972 года и бронзы Игр-1968 в плавании, дважды обладателем Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси». Его сыновья Павел и Валерий являются двукратными призерами Олимпийских игр по хоккею.

Александр Фетисов также воспитал двух талантливых хоккеистов. Его сын Вячеслав является двукратным Олимпийским чемпионом по хоккею, брат Вячеслава Анатолий выступал за ЦСКА.

Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валерьевича и Александра Максимовича. Светлая память!» – сказано в заявлении Олимпийского комитета России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ОКР
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logoСборная России по хоккею с шайбой
происшествия
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