Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)

На 74-м году жизни скончался Владимир Буре

По данным «Матч ТВ », во вторник в Майами на 74‑м году жизни скончался Владимир Буре, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре.

Несколько недель назад Владимир Буре купался в океане, у него случился сердечный приступ, его госпитализировали. Владимир жаловался на сильные боли в сердце. Ранее Буре‑старший перенес инсульт.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре – 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида. О дате похорон мы известим позже», – сообщил источник «Матч ТВ».

Владимир Буре – серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.

Кроме того, Владимир Буре стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физической подготовке – он выигрывал трофей с «Нью‑Джерси» в 2000 и 2003 годах. Также он был вице‑президентом ЦСКА с 2010 по 2012 год и советником президента КХЛ .