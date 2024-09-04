Ротенберг о смерти Владимира Буре: «Его сыновья принесли славу и победы сборной, а их воспитание стало делом жизни. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея»

Роман Ротенберг выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Буре.

Сообщалось , что у Буре‑старшего случился сердечный приступ.

«Печальные новости пришли из Америки – на 74-м году жизни умер Владимир Валерьевич Буре …

Известный пловец, заслуженный мастер спорта по плаванию, он внес огромный вклад в развитие отечественного хоккея. Его сыновья, Павел и Валерий, принесли славу и победы нашей сборной.

Владимир Валерьевич всей душой болел за успехи своих детей. Воспитание Павла и Валерия стало для него делом всей жизни. Он сделал все от себя зависящее, чтобы сыновья выросли в высококлассных хоккеистов, сам тренировал их – и добился своего.

А когда братья Буре выросли, Владимир Валерьевич сам построил невероятную карьеру тренера по физподготовке – работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси», помог «Девилс» взять Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице-президентом ЦСКА и трудился в сборной Беларуси.

Я приношу глубочайшие соболезнования Павлу и Валерию Буре, всем родным и близким Владимира Валерьевича. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)