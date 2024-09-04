  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о смерти Владимира Буре: «Его сыновья принесли славу и победы сборной, а их воспитание стало делом жизни. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея»
4

Ротенберг о смерти Владимира Буре: «Его сыновья принесли славу и победы сборной, а их воспитание стало делом жизни. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея»

Роман Ротенберг выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Буре.

Сообщалось, что у Буре‑старшего случился сердечный приступ.

«Печальные новости пришли из Америки – на 74-м году жизни умер Владимир Валерьевич Буре

Известный пловец, заслуженный мастер спорта по плаванию, он внес огромный вклад в развитие отечественного хоккея. Его сыновья, Павел и Валерий, принесли славу и победы нашей сборной.

Владимир Валерьевич всей душой болел за успехи своих детей. Воспитание Павла и Валерия стало для него делом всей жизни. Он сделал все от себя зависящее, чтобы сыновья выросли в высококлассных хоккеистов, сам тренировал их – и добился своего.

А когда братья Буре выросли, Владимир Валерьевич сам построил невероятную карьеру тренера по физподготовке – работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси», помог «Девилс» взять Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице-президентом ЦСКА и трудился в сборной Беларуси.

Я приношу глубочайшие соболезнования Павлу и Валерию Буре, всем родным и близким Владимира Валерьевича. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoЦСКА
logoСКА
logoПавел Буре
Валерий Буре
logoКХЛ
Владимир Буре
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
43сегодня, 06:30
Роман Ротенберг: «Искусственный интеллект, биотехнологии, креативные направления – реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Наша задача – подготовить детей к будущему»
222 сентября, 14:12
Ротенберг о презентации СКА: «Игроки получили свитеры со звездой на груди, в них нельзя отступать, отпускать рук, сдаваться. Как сказал Миллер: «Только вперед, начинаем ковать победу!»
401 сентября, 20:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маршанд перенес 3 операции в межсезонье – на локте, пахе и брюшной полости. 36-летний форвард «Бостона» хочет участвовать в тренировочном лагере
3сегодня, 12:30
Бобровский о матче на Восточном экономическом форуме: «Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе. Мой первый приезд во Владивосток – красивый город»
2сегодня, 12:14
«Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита БРИКС в Казани. «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр» («Бизнес Online»)
34сегодня, 11:44
Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов – 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина – 124 млн долларов, 3-й – Уэбер, 4-й – Кросби, Ковальчук – 5-й
22сегодня, 11:11
Макеев о легионерах: «Когда 30% состава – иностранцы, и все в раздевалке говорят по-английски – это неправильно. Хочется больше русского языка от тренеров и игроков»
10сегодня, 10:44
Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)
14сегодня, 10:27
Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»
4сегодня, 10:14
Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»
12сегодня, 09:47
Дегтярев об «Амуре»: «В 2020-м получил письмо об исключении из КХЛ, был долг 750 млн рублей. Оставили клуб с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф»
7сегодня, 09:30
Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт. У 33-летнего защитника 505 очков за 809 матчей в НХЛ (Фрэнк Серавалли)
5сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Кузнецове: «Личность только дополняет команду. СКА на предсезонном турнире выглядел неубедительно – это все видели»
3сегодня, 11:54
Евгений Свечников о жене-американке: «Полюбила Казань, Россию – это уже часть ее жизни. Она кайфует от еды, баню обожает. Языка не знает, но старается учить»
4сегодня, 11:23
Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»
3сегодня, 10:00
Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
3сегодня, 08:47
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
3вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13
Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
1вчера, 19:34