Ротенберг о смерти Владимира Буре: «Его сыновья принесли славу и победы сборной, а их воспитание стало делом жизни. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея»
Сообщалось, что у Буре‑старшего случился сердечный приступ.
«Печальные новости пришли из Америки – на 74-м году жизни умер Владимир Валерьевич Буре…
Известный пловец, заслуженный мастер спорта по плаванию, он внес огромный вклад в развитие отечественного хоккея. Его сыновья, Павел и Валерий, принесли славу и победы нашей сборной.
Владимир Валерьевич всей душой болел за успехи своих детей. Воспитание Павла и Валерия стало для него делом всей жизни. Он сделал все от себя зависящее, чтобы сыновья выросли в высококлассных хоккеистов, сам тренировал их – и добился своего.
А когда братья Буре выросли, Владимир Валерьевич сам построил невероятную карьеру тренера по физподготовке – работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси», помог «Девилс» взять Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице-президентом ЦСКА и трудился в сборной Беларуси.
Я приношу глубочайшие соболезнования Павлу и Валерию Буре, всем родным и близким Владимира Валерьевича. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)
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