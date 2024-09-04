ФХР о смерти Владимира Буре: «Выражаем соболезнования из-за ухода из жизни отца легендарного форварда, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые принесли победы сборной России»
Сообщалось, что у Буре‑старшего случился сердечный приступ.
«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования Павлу Буре и членам его семьи в связи с преждевременным уходом из жизни отца легендарного нападающего, ныне специального представителя ФХР по международным делам. Владимира Валерьевича Буре не стало на 74-м году жизни.
Серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые также связали жизнь со спортом – и принесли победы нашей хоккейной сборной.
Владимир Буре в качестве тренера по физической подготовке помог «Нью‑Джерси Девилс» выиграть Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице‑президентом ЦСКА, работал в сборной Беларуси.
Приносим глубочайшие соболезнования и желаем душевных сил близким Владимира Валерьевича в это непростое для семьи время», – сказано в заявлении Федерации хоккея России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий