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  • ФХР о смерти Владимира Буре: «Выражаем соболезнования из-за ухода из жизни отца легендарного форварда, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые принесли победы сборной России»
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ФХР о смерти Владимира Буре: «Выражаем соболезнования из-за ухода из жизни отца легендарного форварда, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые принесли победы сборной России»

Федерация хоккея России выразила соболезнования из-за смерти Владимира Буре

Сообщалось, что у Буре‑старшего случился сердечный приступ.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования Павлу Буре и членам его семьи в связи с преждевременным уходом из жизни отца легендарного нападающего, ныне специального представителя ФХР по международным делам. Владимира Валерьевича Буре не стало на 74-м году жизни.

Серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые также связали жизнь со спортом – и принесли победы нашей хоккейной сборной.

Владимир Буре в качестве тренера по физической подготовке помог «Нью‑Джерси Девилс» выиграть Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице‑президентом ЦСКА, работал в сборной Беларуси.

Приносим глубочайшие соболезнования и желаем душевных сил близким Владимира Валерьевича в это непростое для семьи время», – сказано в заявлении Федерации хоккея России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей России»
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