Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига, поэтому фамилии пишутся латиницей. Наши матчи транслируются за рубежом, к этому уже все привыкли»

Алексей Морозов рассказал, почему фамилии на форме игроков пишут латиницей.

– Как вы относитесь к дискуссиям о том, стоит ли писать фамилии игроков на свитерах снова на русском языке? Возможно ли написание фамилий на двух языках на свитере? Сверху – английский, снизу – русский.

– КХЛ – международная лига, у нас играют команды из России, Беларуси, Казахстана и Китая, поэтому фамилии игроков на свитерах пишутся на латинице. Английский язык – международный, наши матчи транслируются за рубежом. К этому уже все привыкли.

Мы трепетно относимся к тому, чтобы форма команд оставалась максимально свободной от нашивки и спонсорских надписей. Нанесение двух фамилий будет загромождением, и форму игроки часто заправляют, поэтому вторая фамилия внизу не будет эффективной, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов .

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