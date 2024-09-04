Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига, поэтому фамилии пишутся латиницей. Наши матчи транслируются за рубежом, к этому уже все привыкли»
– Как вы относитесь к дискуссиям о том, стоит ли писать фамилии игроков на свитерах снова на русском языке? Возможно ли написание фамилий на двух языках на свитере? Сверху – английский, снизу – русский.
– КХЛ – международная лига, у нас играют команды из России, Беларуси, Казахстана и Китая, поэтому фамилии игроков на свитерах пишутся на латинице. Английский язык – международный, наши матчи транслируются за рубежом. К этому уже все привыкли.
Мы трепетно относимся к тому, чтобы форма команд оставалась максимально свободной от нашивки и спонсорских надписей. Нанесение двух фамилий будет загромождением, и форму игроки часто заправляют, поэтому вторая фамилия внизу не будет эффективной, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»
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