Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»
Алексей Морозов высказался о шансах КХЛ провести матчи в Монголии.
– Почему КХЛ в итоге не поехала с выставочными матчами в Монголию, хотя такие планы были?
– Мы общались по поводу именно вынесенных матчей. Но, во-первых, на местной арене нельзя проводить официальные игры КХЛ.
Во-вторых, мы просчитали затраты и пришли к выводу, что в этих условиях проведение одной игры будет слишком затратно для нас и для клубов, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Морозов о потолке зарплат: «Пример Кузнецова в СКА показывает – существуют легальные инструменты, чтобы предложить достойные условия. Текущий потолок не препятствует переходу звезд из НХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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