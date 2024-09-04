Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»

Алексей Морозов высказался о шансах КХЛ провести матчи в Монголии.

– Почему КХЛ в итоге не поехала с выставочными матчами в Монголию, хотя такие планы были?

– Мы общались по поводу именно вынесенных матчей. Но, во-первых, на местной арене нельзя проводить официальные игры КХЛ.

Во-вторых, мы просчитали затраты и пришли к выводу, что в этих условиях проведение одной игры будет слишком затратно для нас и для клубов, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов о потолке зарплат: «Пример Кузнецова в СКА показывает – существуют легальные инструменты, чтобы предложить достойные условия. Текущий потолок не препятствует переходу звезд из НХЛ»