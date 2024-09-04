  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»
3

Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»

Алексей Морозов высказался о шансах КХЛ провести матчи в Монголии.

– Почему КХЛ в итоге не поехала с выставочными матчами в Монголию, хотя такие планы были?

– Мы общались по поводу именно вынесенных матчей. Но, во-первых, на местной арене нельзя проводить официальные игры КХЛ.

Во-вторых, мы просчитали затраты и пришли к выводу, что в этих условиях проведение одной игры будет слишком затратно для нас и для клубов, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов о потолке зарплат: «Пример Кузнецова в СКА показывает – существуют легальные инструменты, чтобы предложить достойные условия. Текущий потолок не препятствует переходу звезд из НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
деньги
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о снижении зарплаты Грицюка в СКА: «Игроки не всегда ставят финансы на 1-е место в переговорах. Многое зависит от возможности выиграть кубок, от города»
34вчера, 11:31
Алексей Морозов: «Матчи КХЛ будут транслироваться в 28 странах в новом сезоне. Стремимся, чтобы у болельщиков было больше точек соприкосновения с нами»
25вчера, 10:17
Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»
25вчера, 09:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»
9сегодня, 08:28
Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
3сегодня, 08:13
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
37сегодня, 06:30
КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»
25сегодня, 05:20
Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)
21вчера, 21:24
Плющев о новых правилах: «Ничто, показушные дела. Как можно отнимать очки, которые команда завоевала за 60 минут? Или забить буллит с добивания? Пожелаем всем нам удачи в этом шоу»
20вчера, 21:04
В «Сочи» пошутили о презентации: «Было 8,5 млн гостей, и никакие Лазарев или Guf не нужны. Решили объединить ее с отпускным сезоном в Сочи»
10вчера, 19:55Видео
Плющев о Разине: «Поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда – это может навредить «Металлургу». Спасибо КХЛ, что подравняли все команды к серединке, а не к верху»
13вчера, 18:59
Александр Радулов: «В НХЛ играют все сильнейшие – это факт, как бы мы ни говорили. Влияет, когда играешь в формате best of the best. Посмотрите на Макдэвида»
5вчера, 17:56
Разин о том, что помешало «Металлургу» зарабатывать удаления против «Локомотива»: «Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы?»
39вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
359 минут назад
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
2вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13
Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
1вчера, 19:34
Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»
12вчера, 19:21Фото
Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
3вчера, 18:45
У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
4вчера, 18:31