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  • Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»
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Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»

Алексей Морозов прокомментировал возможный рост потолка зарплат в КХЛ.

– Можно ли поднимать потолок зарплат в КХЛ каждый сезон с учетом инфляции? Если посчитать с 2020 года, когда потолок был введен, инфляция составила 40%.

– Если поднимать потолок зарплат каждый сезон, то вместе с ним нужно поднимать и пол зарплат.

Разговоры о том, чтобы поднять потолок, идут от руководителей нескольких клубов, но лига должна руководствоваться интересами всех 23 участников чемпионата. И в таком случае нужно быть уверенными, что все будут готовы к поднятию и потолка, и пола.

В стратегию развития КХЛ закладывали то, что пол со временем должен составлять 50% от потолка, и к этому мы пришли.

Важно помнить и про общую ситуацию в стране. Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы клубы увеличивали свою коммерческую прибыль и могли покрывать значительную часть расходов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
потолок зарплат
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