Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»
– Можно ли поднимать потолок зарплат в КХЛ каждый сезон с учетом инфляции? Если посчитать с 2020 года, когда потолок был введен, инфляция составила 40%.
– Если поднимать потолок зарплат каждый сезон, то вместе с ним нужно поднимать и пол зарплат.
Разговоры о том, чтобы поднять потолок, идут от руководителей нескольких клубов, но лига должна руководствоваться интересами всех 23 участников чемпионата. И в таком случае нужно быть уверенными, что все будут готовы к поднятию и потолка, и пола.
В стратегию развития КХЛ закладывали то, что пол со временем должен составлять 50% от потолка, и к этому мы пришли.
Важно помнить и про общую ситуацию в стране. Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы клубы увеличивали свою коммерческую прибыль и могли покрывать значительную часть расходов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий