Алексей Морозов: «Матчи КХЛ будут транслироваться в 28 странах в новом сезоне. Стремимся, чтобы у болельщиков было больше точек соприкосновения с нами»
Алексей Морозов рассказал, в каком количестве стран показывают матчи КХЛ.
– Какие телевизионные контракты с другими странами сейчас действуют у КХЛ?
– В новом сезоне матчи лиги будут транслироваться в 28 странах. Что касается показа матчей в России, то это и контракт с холдингом «Матч ТВ», и наши каналы КХЛ и KHL Prime, трансляции на «Кинопоиске», на сайте КХЛ, на региональных телеканалах.
Мы стремимся к тому, чтобы у болельщиков – и зарубежных тоже – было как можно больше точек соприкосновения с нами, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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