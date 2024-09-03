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  • Морозов о снижении зарплаты Грицюка в СКА: «Игроки не всегда ставят финансы на 1-е место в переговорах. Многое зависит от возможности выиграть кубок, от города»
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Морозов о снижении зарплаты Грицюка в СКА: «Игроки не всегда ставят финансы на 1-е место в переговорах. Многое зависит от возможности выиграть кубок, от города»

Алексей Морозов высказался о снижении в 5 раз зарплаты Арсения Грицюка в СКА.

23-летний форвард в это межсезонье попросил сократить себе зарплату с 60 до 12 миллионов рублей за сезон.

– Лига уже ввела правило, что за сезон можно снижать зарплату не более чем трем игрокам. Можно ли ввести правило, чтобы снижение зарплаты было не более чем в два раза? Это позволит избежать таких случаев, как у Арсения Грицюка, зарплата которого упала в пять раз.

– Что касается контракта Грицюка, то, возможно, в него был включен хороший бонус за победу в Кубке Гагарина.

И, как я уже говорил, игроки далеко не всегда ставят финансовый фактор в переговорах на первое место – многое по-прежнему зависит от возможности команды выиграть кубок, от города, в конце концов.

Если клубы выйдут с инициативой о таком изменении, мы проанализируем его необходимость и проработаем этот вопрос. Опять же, вопрос в том, будет ли большинство клубов за такое изменение.

Алексей Морозов: «Матчи КХЛ будут транслироваться в 28 странах в новом сезоне. Стремимся, чтобы у болельщиков было больше точек соприкосновения с нами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoМатч ТВ
logoАрсений Грицюк
деньги
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